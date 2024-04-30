Выделенные на развитие АПК 105 млн тенге похитили в Жамбылской области

Прокуратурой Рыскуловского района Жамбылской области обнаружен случай хищения средств, выделенных в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на период 2017-2021 годов, передает агентство Kazinform.

Двое местных жителей подделали документы от имени 108 крестьян и незаконно получили 105,3 млн тенге, предназначенные для субсидирования расходов на покупку сельскохозяйственной техники.

Прокуратурой района 30 марта 2024 года начато досудебное расследование по данному случаю мошенничества согласно пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование уголовного дела поручено областному департаменту экономических расследований, и на данный момент проводится следствие.

Другая информация о случившемся не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.