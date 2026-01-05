Выдающийся абаевед: 110 лет со дня рождения Кайыма Мухамедханова

В непростые времена он оставался верен науке, исследовал наследие Абая и деятелей Алаш, передавая их труды потомкам. Его вклад по сей день высоко ценится в научной среде.

Рассматривал мир Абая как единое целое

По словам абаеведа, доктора философских наук, ассоциированного профессора Арай Жундибаевой, научная деятельность Кайыма Мухамедханова тесно связана со становлением таких отраслей науки, как абаеведение и шакаримоведение.

Труды Мухамедханова, который систематически исследовал жизнь и творчество Абая Кунанбаева и заложил фундамент науки об Абае, являются основой целой научной школы.

— Образ Абая, среда, в которой он вырос, его родословная, история написания произведений, процесс их документирования и издания в виде сборников — все это невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. Первым, кто охватил все это как единое целое с научной точки зрения, был Кайым Мухамедханов, — отмечает Арай Жундибаева.

Одним из ценных направлений его научного наследия являются сведения о поэтическом окружении и учениках Абая. Многие данные, дошедшие до наших дней, сохранились благодаря упорным поискам ученого.

Также известно, что Мухтар Ауэзов при написании романа-эпопеи «Путь Абая» уделял особое внимание точности исторических данных. В то время для уточнения известных и неизвестных фактов Ауэзов обращался к Мухамедханову.

Фото: Акорда

Историческая миссия по реабилитации деятелей Алаша

Гражданская позиция Кайыма Мухамедханова сформировалась еще в детстве. В доме своего отца он воочию видел деятелей движения «Алаш» и получал от них прямое наставничество.

— Кайым Мухамедханов рос, видя таких интеллектуалов нации, как Ахмет Байтурсынов и Мыржакып Дулатов. То, что Ахмет Байтурсынов гостил в доме отца ученого, является ярким свидетельством духовной преемственности, — говорит Арай Жундибаева.

Став взрослым, он не отступил от честного воспитания, данного отцом, и боролся за восстановление справедливого имени деятелей Алаша и возвращение их богатого наследия народу.

Возрождение наследия Шакарима

Кайым Мухамедханов внес значительный вклад и в становление науки шакаримоведения. Он принимал непосредственное участие в возвращении народу имени и произведений Шакарима Кудайбердиулы.

— В статье, опубликованной в газете «Қазақ әдебиеті» в 1988 году, он с литературной и научной точек зрения доказал, что Шакарим не был против своего народа, был уникальным мыслителем, который вне политических кампаний. Также ученый способствовал тому, чтобы произведения Шакарима вышли в свет в полном объеме и без искажений, — рассказывает абаевед.

Фото: abaioblarhiv.kz

По словам Арай Жундибаевой, редко упоминаемая, но крайне важная грань деятельности Кайыма Мухамедханова — его труд в области текстологии. Он был одним из первых текстологов в абаеведении и шакаримоведении, приложив огромные усилия для сохранения подлинного вида произведений и их передачи потомкам без изменений.

Комплексный подход в изучении наследия Абая

Главным новшеством ученого в абаеведении стало внедрение метода комплексного исследования. Он рассматривал наследие Абая не только как поэзию или философию, но как целое историко-культурное явление.

— Происхождение Абая, его родословная, некрополь, текстология произведений, история их записи, первые издания, мнение современников — все это он объединил в единое русло исследования. Это открыло широкий путь для последующих поколений ученых, — говорит Арай Жундибаева.

Кроме того, Кайым Мухамедханов изучал предметы быта, которыми пользовался Абай, и содействовал их включению в музейные фонды. Это заложило основу для нового взгляда на материальное наследие в абаеведении.

Фото: abaioblarhiv.kz

Труд ученого этим не ограничивается. Когда журнал «Абай», основанный Жусипбеком Аймауытовым и Мухтаром Ауэзовым, начал вновь издаваться после долгого перерыва, Мухамедханов задавал его научное направление и публиковал собственные статьи.

Таким образом, Кайым Мухамедханов оставил вечный след не только в науке, но и в формировании национального самосознания. Его жизнь и труды — яркий пример преданности науке, духовной стойкости и служения народу.