Выдано семнадцать ордеров на арест в связи с обрушением небоскреба в Бангкоке
Суд в Таиланде выдал 17 ордеров на арест лиц, связанных со строительством небоскреба, рухнувшего во время землетрясения в марте, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC.
Во время землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, в Бангкоке обрушилась 30-этажная высотка, предназначенная для размещения Государственного аудиторского управления.
По данным властей, из-под завалов извлечены тела 89 погибших, еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Как сообщают местные СМИ, полиция, расследующая причины обрушения, выдала ордера на арест лиц, причастных к проектированию, строительству и техническому надзору здания.
В момент обрушения на месте происшествия находилось более 400 рабочих, а для спасательной операции были привлечены беспилотники, служебные собаки, краны и экскаваторы.
Землетрясение привело к гибели свыше 3000 человек, пострадавшими числятся более 4500 человек.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение ударило по Мьянме и Таиланду, в Бангкоке обрушилось многоэтажное здание.
Премьер-министр Таиланда объявила Бангкок «зоной чрезвычайной ситуации».