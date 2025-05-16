Выдано семнадцать ордеров на арест в связи с обрушением небоскреба в Бангкоке

Во время землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, в Бангкоке обрушилась 30-этажная высотка, предназначенная для размещения Государственного аудиторского управления.

По данным властей, из-под завалов извлечены тела 89 погибших, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, полиция, расследующая причины обрушения, выдала ордера на арест лиц, причастных к проектированию, строительству и техническому надзору здания.

В момент обрушения на месте происшествия находилось более 400 рабочих, а для спасательной операции были привлечены беспилотники, служебные собаки, краны и экскаваторы.

Землетрясение привело к гибели свыше 3000 человек, пострадавшими числятся более 4500 человек.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение ударило по Мьянме и Таиланду, в Бангкоке обрушилось многоэтажное здание.

Премьер-министр Таиланда объявила Бангкок «зоной чрезвычайной ситуации».