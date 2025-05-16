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    14:00, 16 Май 2025 | GMT +5

    Выдано семнадцать ордеров на арест в связи с обрушением небоскреба в Бангкоке

    Суд в Таиланде выдал 17 ордеров на арест лиц, связанных со строительством небоскреба, рухнувшего во время землетрясения в марте, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC

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    Фото: report.az

    Во время землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме, в Бангкоке обрушилась 30-этажная высотка, предназначенная для размещения Государственного аудиторского управления.

    По данным властей, из-под завалов извлечены тела 89 погибших, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

    Как сообщают местные СМИ, полиция, расследующая причины обрушения, выдала ордера на арест лиц, причастных к проектированию, строительству и техническому надзору здания.

    В момент обрушения на месте происшествия находилось более 400 рабочих, а для спасательной операции были привлечены беспилотники, служебные собаки, краны и экскаваторы.

    Землетрясение привело к гибели свыше 3000 человек, пострадавшими числятся более 4500 человек.

    Ранее сообщалось, что сильное землетрясение ударило по Мьянме и Таиланду, в Бангкоке обрушилось многоэтажное здание.

    Премьер-министр Таиланда объявила Бангкок «зоной чрезвычайной ситуации».

    Теги:
    Таиланд Землетрясение Строительство
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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