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    Выданные срочникам кредиты могут списать — АРРФР

    Банки и микрофинансовые организации в Казахстане обязаны соблюдать законодательный запрет на выдачу кредитов гражданам, проходящим срочную воинскую службу. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Солдаты, срочники, военные, военнослужащие, армия
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    По его словам, в стране действует норма, запрещающая кредитование военнослужащих срочной службы как банками, так и МФО.

    Он отметил, что механизм контроля реализуется через Государственное кредитное бюро, которое предоставляет финансовым организациям данные о гражданах, проходящих службу.

    — В реализацию этой нормы Государственное кредитное бюро предоставляет банкам информацию о тех людях, которые проходят воинскую службу, и банки, если это лицо состоит в перечне, кредит не выдают автоматически. Без разницы, лично приходит или онлайн, — пояснил Олжас Кизатов.

    Он добавил, что в случае нарушения запрета кредитными организациями к ним могут быть применены надзорные меры.

    По его словам, такие кредиты могут подлежать списанию, поскольку их выдача прямо противоречит действующему законодательству.

    В АРРФР напомнили, что для военнослужащих срочной службы также предусмотрены меры финансовой защиты, позволяющие снизить долговую нагрузку на период прохождения службы.

    Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что нужно делать заемщику в случае прекращения деятельности микрофинансовой организации (МФО).

    Военные Армия Призыв Кредит АРРФР
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор