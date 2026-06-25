Выданные срочникам кредиты могут списать — АРРФР

Банки и микрофинансовые организации в Казахстане обязаны соблюдать законодательный запрет на выдачу кредитов гражданам, проходящим срочную воинскую службу. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в стране действует норма, запрещающая кредитование военнослужащих срочной службы как банками, так и МФО.

Он отметил, что механизм контроля реализуется через Государственное кредитное бюро, которое предоставляет финансовым организациям данные о гражданах, проходящих службу.

— В реализацию этой нормы Государственное кредитное бюро предоставляет банкам информацию о тех людях, которые проходят воинскую службу, и банки, если это лицо состоит в перечне, кредит не выдают автоматически. Без разницы, лично приходит или онлайн, — пояснил Олжас Кизатов.

Он добавил, что в случае нарушения запрета кредитными организациями к ним могут быть применены надзорные меры.

По его словам, такие кредиты могут подлежать списанию, поскольку их выдача прямо противоречит действующему законодательству.

В АРРФР напомнили, что для военнослужащих срочной службы также предусмотрены меры финансовой защиты, позволяющие снизить долговую нагрузку на период прохождения службы.

Ранее в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что нужно делать заемщику в случае прекращения деятельности микрофинансовой организации (МФО).