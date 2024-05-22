Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов поднял проблему выдачи торговых точек в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С началом теплого сезона в партию Respublica обращаются субъекты микробизнеса с просьбой оказать содействие в получении точек под киоск, торговый павильон, автолавку. Изучив данный вопрос, мы пришли к удручающим выводам. Министерство торговли и интеграции, а также местные исполнительные органы пустили вопрос на самотек. Сейчас это направление не регулируется должным образом и находится в зоне коррупционных рисков. По действующему Законодательству нестационарный торговый объект — это временное сооружение или конструкция, непрочно связанные с землей, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство, — сказал Айтуар Кошмамбетов, озвучивая депзпрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, осуществление розничной торговли вне мест, установленных местными исполнительными органами, запрещается законом.

— По данным Министерства торговли и интеграции места для торговли определены и утверждены только в трети регионов страны. Вся уличная торговля в крупнейшем мегаполисе страны — Алматы осуществляется вне закона. По данным акиматов, в стране всего 2 741 нестационарный торговый объект. Пройдясь по улицам только одного города Астаны, мы выявили больше 1,5 тысячи киосков. В Казахстане, за последние 5 лет проведено 39 конкурсов на выделение мест для размещения нестационарных торговых объектов. В г. Алматы, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северно-Казахстанской областях конкурсы вовсе не проводились. Каким образом предоставлены земельные участки под киоски без конкурсов — большой вопрос, — заявил депутат.

Он уточнил, что у отраслевого Министерства нет точных данных о количестве занятых и уплаченных налогах с нестационарных объектов торговли.

Для исправления ситуации Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан депутат предлагает следующее:

Разработать Правила выделения мест для нестационарных объектов торговли, в которых обеспечить преимущественное право гражданам с особыми потребностями и отечественным товаропроизводителям.

Проработать возможность проведения открытых конкурсов на государственном портале E-Qazyna по вопросам выделения мест для киосков, автолавок, а также на сельскохозяйственных/фермерских ярмарках.

Местным исполнительным органам:

Совместно органами внутренних дел — навести порядок в части уличной торговли во всех регионах.

Определить и утвердить места и маршруты размещения нестационарных торговых объектов.

Провести конкурсы на выделение мест и маршрутов размещения нестационарных торговых объектов.

Агентству по противодействию коррупции: