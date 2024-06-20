Подход к выдаче льготных денег упростился, сообщил Серик Жумангарин аграриям Улытау

Посевные работы здесь уже завершены. Общая площадь посевов в этом году составила 29,5 тыс. га, из которых 24 тыс. га – зерновые культуры, 4,5 тыс. га – кормовые. Под картофелем и другими овощами – 1 тыс. га. По борьбе с саранчой ситуация стабильная. Согласно прогнозам, площадь для обработки составляет 14,2 тыс. га. При этом 10 тыс. га уже обработано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Первым объектом посещения стало крестьянское хозяйство «Бекетай-Баба» в Каракенгирском сельском округе. Общая площадь земель хозяйства составляет 21,3 тыс. га, из которых 15,6 тыс. – пастбища. На 5,5 тыс. га выращивают пшеницу и ячмень. Глава КХ Багдат Бекетаев собирает в среднем 10-12 центнеров урожая с га, а в хорошие годы – до 15 ц. Клейковина зерна доходит до 32%. По его словам, в этом году удобрения в почву не закладывал. Планирует внедрять систему орошения на посевах: первоначально на 400 га.

Министр сельского хозяйства рекомендовал земледельцу воспользоваться господдержкой и закладывать в почву удобрения по льготной для фермеров цене, а также страховать посевы.

«Если добавите удобрения, будет 5-8 центнеров с гектара прибавка к урожаю. Надо стремиться доводить урожайность хотя бы до 20 ц с га», — отметил он.

Здесь же, на полях хозяйства, вице-премьер и министр встретились с фермерами области.

Актуальные вопросы озвучил глава КХ «Бакдаулет» Жаркымбек Булендин.

«У меня 22 тыс. гектаров земли. На собственные средства купил скот. В этом году засеял пшеницей и ячменем 700 га. Планирую восстановить и внедрить орошение на 5 гектарах. Благодаря поддержке государства я взял трактор в лизинг за 88 млн тенге под льготный процент. Но по этой программе я сразу должен начать выплату процентов и основного долга. Мы в первый год не получим прибыль, нам нужно хотя бы 2 года льготного периода, каникул на выплаты. Кроме этого, подал заявку на приобретение иностранного посевного комплекса, но из-за отмены субсидий на иностранную сельхозтехнику купить его теперь сложно», — сказал он.

Айдарбек Сапаров дал комментарий по данным темам.

«Мы убрали 15% первоначальный взнос за сельхозтехнику и увеличили размер субсидий на технику отечественного производства до 35%. Выделили дополнительные средства в размере 100 млрд тенге на субсидирование сельхозтехники. Уже идет сбор заявок. Что касается предоставления каникул по выплатам долга за сельхозтехнику, рассмотрим этот вопрос», — отметил министр.

О мерах господдержки также рассказал Серик Жумангарин.

«Государство выделило в этом году на весенне-полевые работы 400 млрд тенге сверх ежегодных 180 млрд тенге. Особенность программы – кредиты выдаются фермерам под 5%. Сейчас подход к выдаче льготных денег значительно упростился: фонд «Даму» гарантирует 85% займов фермеров перед «Аграрной кредитной корпорацией». Остальные 15% залога дает фермер. Это значительно облегчает получение льготного кредита. Кроме того, мы внесли изменения в постановление Правительства: теперь не только АКК, но и СПК сможет давать кредиты фермерам на весенне-полевые работы. Но с вашей стороны нам нужно, чтобы вы соблюдали агрономию, вносили удобрения, увеличивали урожайность приоритетных для государства культур», — сказал вице-премьер.

Также в ходе рабочей поездки Серику Жумангарину презентовали региональные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, старт которых ожидается в этом году. Среди них мясокомбинат в Жанааркинском районе, птицефабрика и овощехранилище в Жезказгане, цех по переработке мяса птицы в Сатпаеве и другие.