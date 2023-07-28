ВИЧ выявили у пациентов в больнице Алматы: подведены итоги расследования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Озвучены итоги проверки по выявлению ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила, что в ходе планового мониторинга эпидемиологической ситуации центр СПИД Алматы выявил три случая с ВИЧ-положительным статусом.

«В ходе эпидемиологического расследования обследованы 745 человек, среди них 118 доноров крови и ее компонентов, 231 медицинский работник, 396 пациентов, получавших совместно стационарное лечение либо обращавшихся в медицинские организации. Результаты всех обследований - отрицательные», - сообщила она.

По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.

«По результатам эпидрасследования определен возможный источник инфицирования, который поступил в больницу с другим тяжелым заболеванием, у которого были симптомы, характерные для острой фазы ВИЧ. Пациент, возможно, находился в инкубационном периоде, когда постановка лабораторного диагноза ВИЧ-инфекции была затруднительна из-за отсутствия специфических антител к вирусу в крови на ранних стадиях инфицирования. Определить источник заражения самого пациента, как и дальнейшее лабораторное исследование, не представлялось возможным ввиду смерти пациента из-за тяжести основного заболевания. Выявленные три пациента с ВИЧ-статусом при госпитализации в ЦГКБ имели отрицательный результат. Они одновременно находились в отделении реанимации ЦГКБ с вероятным «нулевым» пациентом. Согласно результатам проведенного тестирования на определение сроков давности инфицирования ВИЧ, у всех трех пациентов была диагностирована ранняя инфекция», - сообщила Асель Калыкова.

В настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД-центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра СПИД Алматы выявили три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ).

Министр здравоохранения Ажар Гиният позже сообщила, что в Алматы отправлена комиссия по расследованию случаев с ВИЧ-положительным статусом.