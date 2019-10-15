+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вице-президента антиядерного движения «Невада-Семей» задержали в Алматы

15 Октября 2019 15:58
Поделиться:
Вице-президента антиядерного движения «Невада-Семей» задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-президента антиядерного движения «Невада - Семей» Харону Дадаеву задержали за мошенничество в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт задержания.

«Гражданка Д задержана в сентябре текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы). Материалы данного уголовного дела в настоящее время находятся в производстве суда», - сообщили в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив