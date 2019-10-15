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Вице-президента антиядерного движения «Невада-Семей» задержали в Алматы
15 Октября 2019 15:58
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-президента антиядерного движения «Невада - Семей» Харону Дадаеву задержали за мошенничество в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт задержания.
«Гражданка Д задержана в сентябре текущего года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы). Материалы данного уголовного дела в настоящее время находятся в производстве суда», - сообщили в полиции.
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