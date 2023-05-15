Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Казахстанской федерации бокса и директор «Тарлан батырлары» Болат Абдрахманов высказал свое мнение о выступлении отечественных мастеров кожаной перчатки на ринге Ташкента. Казахстанская сборная произвела фурор, завоевав пять медалей, из которых 4 золотых и 1 серебряная, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, хочу поздравить всех казахстанских болельщиков с этим прекрасным достижением. Наши ребята показали бокс высочайшего уровня и что отрадно, не дали даже малейшего повода усомниться в своём превосходстве. Мне, как представителю столичного региона и руководителю «Тарлан батырлары», очень приятно, что сразу два наших представителя Санжар Ташкенбай и Нурбек Оралбай взошли на высшую ступень пьедестала почета. Это огромное достижение не только самих спортсменов и тренерского штаба, но и всех тех, кто причастен к развитию бокса», - сказал он.

По его словам, большую работу проделывает Министерство культуры и спорта, которое совместно с НОК и республиканской федерацией бокса предоставляют спортсменам все необходимые условия для плодотворной подготовки.

«Президент КФБ Кенес Ракишев не на словах, а на деле показывает многим пример настоящего патриотизма и должного отношения к возглавляемой организации. Кенес Хамитович лично прилетел в Узбекистан поддержать наших ребят, регулярно стимулирует боксеров и тренерско-административный штаб. Вот и в этот раз, помимо официальных призовых от Международной ассоциации бокса, наши спортсмены получат солидные премии от КФБ. Кстати, благодаря ударной и продуктивной работе нашей федерации, в следующем году чемпионат мира среди женщин состоится в Астане, к которому уже сейчас началась организационная подготовка», - добавил спикер.

Болат Абдрахманов также заявил, что узбеки достойно провели мировое первенство, это отмечали и специалисты со всего мира.

«Отдельных слов благодарности заслуживают наши болельщики, наряду с боксерами лучшие в своём роде. Весь мир видел как самоотверженно казахстанцы поддерживали своих любимцев, пели гимн и скандировали название нашего государства. В этом огромная заслуга болельщика со стажем Абу Жолдасова, организовавшего фан-клуб и умело руководившего действием наших болельщиков на трибунах. На мой взгляд, было бы правильно, если мы официально создадим боксёрское фан-движение, чтобы многочисленные поклонники казахстанского бокса сопровождали своих любимцев по всему миру в период их выступления на престижных соревнованиях. Этот шаг позволит ещё больше закрепить за Казахстаном статус боксерской державы. Впереди нас ожидает очередной важный старт - Азиатские игры, на которых по уже сложившейся традиции боксеры будут главными соискателями ценных наград. К тому же, на Азиаде будут разыгрываться олимпийские лицензии, что придаст этому турниру особый статус. Впрочем, не так уж много времени остаётся и до самих главных стартов планеты. Уверен, нашим боксерам будет по силам привезти из столицы Франции золотые награды», - отметил известный функционер.

Сборная Казахстана в Ташкенте завоевала 4 золотых, 1 серебряную медаль и заняла второе общекомандное место. Общий призовой фонд XXII чемпионата мира по боксу среди мужчин составил 5,2 млн долларов США.

Победителями стали боксер Махмуд Сабырхан, Санжар Ташкенбай, капитан сборной Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай. Также Дулат Бекбауов взял «серебро».

После завершения ЧМ Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров.