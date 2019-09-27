Вице-премьер Роман Скляр посетил с рабочим визитом Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр во время рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход восстановительных работ поврежденных жилых домов и объектов социального значения в городе Арыс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь рабочая группа ознакомилась с ходом строительства нового микрорайона из 50 домов для малообеспеченных семей, построенного на средства благотворительного фонда. В настоящее время в этих домах ведутся работы по внутренней отделке и установке домового оборудования. Также на данной строительной площадке подводят необходимую инфраструктуру, а в дальнейшем здесь планируется возвести школу и детский сад.





Далее заместитель главы Правительства проверил ремонтно-восстановительные работы, проводимые в 9-м секторе, закрепленные за городом Нур-Султан. Вице-премьер также встретился с жителями, дома которых были заново отстроены. Отметим, в данном секторе насчитывается 50 многоэтажных жилых и около 700 индивидуальных домов. На встрече с застройщиками Роман Скляр поручил ускорить оформление всех необходимых документов и завершить качественно и в срок строительство объектов, закрепленных за столицей.









Кроме того, рабочая группа провела совещание, на котором обсудили ход строительства и конкретные результаты проделанной работы. В целом в Арысе расположено 68 социальных объектов (учреждения образования, здравоохранения и спорта), из них 64 требуют капитального ремонта и 4-полного восстановления.





Наряду с этим, в Туркестане заместитель Премьер-Министра РК осмотрел ход благоустройства Парка Первого Президента и побывал на строящихся объектах административного, социального, культурно-исторического назначения, на строительной площадке зданий акимата, Центра обслуживания населения, медиа-центра, городского парка с аттракционами.





Также вице-премьера ознакомили с Генеральный планом застройки областного центра и презентовали проект культурно-духовного центра. Разработчиком данного проекта выступило архитектурное бюро из США «SOM» (Skidmore, Owings and Merrill). Следует отметить, ранее архитектурное бюро разработало проекты самых высоких и уникальных зданий в мире.



























