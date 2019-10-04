Вице-премьер РК вручил благодарственные письма карагандинским педагогам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вице-премьер Бердибек Сапарбаев, министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Карагандинской области Женис Касымбек встретились с педагогической общественностью региона. Встреча прошла в Карагандинском высшем политехническом колледже. В ней приняли участие ветераны педагогического труда, молодые учителя, ректоры вузов и руководители организаций образования, передает МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра РК поздравил педагогов с наступающим профессиональным праздником. Он поблагодарил преподавателей за профессионализм и каждодневный труд. И выразил особую благодарность педагогам-ветеранам. Бердибек Сапарбаев вручил 8 карагандинским учителям благодарственные письма от имени Премьер-Министра.

Вице-премьер рассказал о том, какие меры принимает государство для поддержки педагогов.

«На сегодня в школах страны улучшилась материально-техническая база. Всего же за годы независимости мы построили более 1 000 школ. И эта работа будет продолжаться. В стране улучшается качество образования. Наша молодёжь становится призёрами и победителями международных олимпиад. Сейчас наша задача - охватить детей дополнительным образованием и не забывать об их духовном развитии. В этом роль учителя очень важна, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Мы, к сожалению, отстаём в нравственном воспитании, ослаблена связь между школой и родителями. В планах у нас провести в стране уроки по духовному наследию».

Министр образования Асхат Аймагамбетов рассказал о новом законопроекте «О статусе педагогов», который находится сейчас на рассмотрении Парламента.

«Президент Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции отметил важность статуса педагога. Этот законопроект поможет нам решить многие актуальные вопросы», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он рассказал о новшествах, которые ожидаются в дошкольном и школьном образовании, а также о развитии колледжей.

«Первая задача - это трёхъязычное образование. По мере готовности школ 4 предмета будут преподаваться на английском языке. Сам английский язык школьники будут изучать со 2-го или 3-го класса, либо по желанию родителей с 5-го класса. Рассматриваются три варианта перехода на 12-летку. Также Президент поручил решить вопрос с подвозом детей в школы. Сейчас мы ищем пути решения. Что касается колледжей, то в них необходимо менять учебные программы и внедрять элементы WorldSkills. Это даст мощный импульс для развития колледжей», - отметил министр образования.

Встреча прошла в формате диалога. Преподаватели задавали министру вопросы. В основном их интересовала аттестация педагогов, финансирование сферы образования, проблемы в строительстве и эксплуатации частных школ и оплата курсов повышения квалификации.

Заместитель Премьер-Министра также посетил площадку проведения первого областного чемпионата АgroSkills по сельхозкомпетенциям. В этом состязании школьники 9-10 классов демонстрировали свои навыки и умения в конкурсе профессионального мастерства ZhasАgroSkills. Чемпионат включал три направления: цифровое земледелие, робототехнику и проектирование фермерских хозяйств.























