Вице-министр юстиции РК приняла онлайн-участие в Международном юридическом форуме в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – О приоритетных направлениях повышения инвестиционной привлекательности Казахстана, в том числе за счет создания благоприятного правового поля, сегодня в рамках II Международного юридического форума Tashkent Law Spring в онлайн-режиме рассказала вице-министр юстиции РК Акерке Ахметова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Привлечение инвестиций в экономику страны является одним из драйверов развития страны в целом. Поэтому с момента приобретения независимости Казахстан принимает все необходимые меры, направленные на создание правовой основы для благоприятного и привлекательного инвестиционного климата. Так, в 2015 году инвестиционное законодательство было модифицировано, был принят Предпринимательский кодекс, который является основным законодательным актом, регулирующим вопрос привлечения и защиты инвестиций», – сказала А. Ахметова.

Спикер рассказала, что положения кодекса предоставляют полную и безусловную защиту прав и интересов инвесторов и предусматривают ряд льгот и преференций.

«Государство гарантирует стабильность условий инвестиционного договора, что подразумевает неизменность условий даже при изменении законодательства. Гарантирует возмещение вреда от незаконных действий госорганов. В качестве льгот можно отметить освобождение от таможенных пошлин и НДС на импорт, предоставление государственных натурных грантов и ряд других преференций», – проинформировала вице-министр.

Акерке Ахметова отметила постоянный контроль по вопросам иностранных инвесторов со стороны руководства страны и принимаемые в этой связи правовые нормы, направленные на защиту их интересов.

«Следует отметить об образовании еще с 1998 года Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, основной задачей которого является разработка рекомендаций и предложений по вопросам определения основных направлений инвестиционной политики. Так в предпринимательский кодекс введен институт инвестиционного омбудсмена, задачей которого является содействие в защите прав законных интересов инвесторов и внесения в правительство предложений по совершенствованию инвестиционного законодательства. Также, для удобства инвесторов введен принцип одного окна. Это новый механизм, который минимизирует их участие в подготовке документов и максимально упрощает взаимодействие с госорганами», – подчеркнула вице-министр.

II Международный юридический форум Tashkent Law Spring, проходящий в Ташкенте 22–23 апреля, объединил представителей более 25 зарубежных стран и 20 международных организаций. Сегодня в качестве докладчиков на форуме в онлайн-формате выступили министры юстиции Казахстана, Азербайджана, Беларуси, России, Сингапура и Узбекистана.