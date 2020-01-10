Вице-министр труда разъяснил новые подходы оказания АСП жителям Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область разъяснил жителям региона новые механизмы назначения адресной соцпомощи (АСП), нововведения в Госпрограмме «Еңбек», презентовал гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей и провел селекторное совещание с работниками акиматов городов и районов региона по вопросам оказания АСП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По прибытии в Павлодарскую область Ерлан Аукенов первым делом посетил отдел занятости и социальных программ района и центр занятости населения района Аққулы, где ознакомился с работой по приему документов на назначение АСП, реализацией Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и проводимой работой с ветеранами и инвалидами.

В ходе посещения вышеуказанных объектов вице-министр разъяснил гражданам, обращающимся за назначением адресной соцпомощи, как она будет оказываться в соответствии с новыми подходами.

«Мы сохранили действовавший ранее пороговый критерий, согласно которому для назначения соцпомощи среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума. Размер АСП для всех членов семьи будет определяться как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Для обеспечения прозрачности АСП будет назначаться ежеквартально, а срок проведения обследования материального положения семьи увеличен с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе», – сказал Е. Аукенов.

Он также презентовал сельчанам гарантированный социальный пакет (ГСП), который будет предоставляться детям из малообеспеченных семей, получающих АСП. Вице-министр наглядно продемонстрировал количество и объемы продуктов и товаров бытовой химии, входящих в ГСП, отметив, что его состав сформирован по рекомендации Министерства здравоохранения РК, он отличается в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет будут обеспечены горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Ерлан Аукенов также подчеркнул, что в целях поддержки многодетных семей в Казахстане с 1 января 2020 года введено новое государственное пособие семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие выплачивается вне зависимости от доходов семьи. В этом месяце его получили 367 тыс. семей на общую сумму 17,7 млрд тенге.

Кроме того, вице-министр подробно разъяснил усовершенствованные механизмы госпрограммы «Еңбек».

«Для вовлечения членов многодетных и малообеспеченных семей в предпринимательство микрокредиты им будут предоставляться на льготных условиях с процентной ставкой не более 4% годовых, сроком до 7 лет. Кроме этого, установлен единый размер государственных грантов для всех категорий населения – 200 МРП. При этом члены многодетных и малообеспеченных семей имеют право получить гранты без предварительного обучения», – проинформировал он.

В областном акимате вице-министр провел селекторное семинар-совещание с городами и районами региона по вопросам назначения АСП нового формата и обеспечения детей из малообеспеченных семей гарантированными социальными пакетами. Ерлан Аукенов также подробно рассказал, как необходимо выстраивать работу участковых комиссий при проведении обследования материального положения семей, претендующих на назначение адресной соцпомощи.

В ходе рабочей поездки Е. Аукенов также ознакомился с работой фронт-офиса «Open Pavlodar», где оказывают различные госуслуги по принципу «одного окна».