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    19:13, 07 Март 2022 | GMT +6

    Вице-министр нацэкономики РК: Переходим на принцип «аким – народу»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков прокомментировал Указ Президента Казахстана о проведении встреч акимов с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он напомнил, что встречи акимов ежегодно проходят с 2005 года, изменения вносились в 2013 году, которые дали право участия тем, кто занимал нижестоящие должности, или акимам городов. Но в целом, согласно документу, собрания должны были проводиться один раз в год.

    «Было всего одно отчетное собрание в год. Если до сегодняшнего дня такой формат укрепления взаимоотношений между обществом и властью был эффективен, то сейчас уже можно сказать, что он устарел», — высказался вице-министр в программе «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

    По его словам, еще в начале года Касым-Жомарт Токаев поручил акимам поддерживать связь с населением, регулярно встречаться и чаще посещать населенные пункты.

    «В связи с этим сегодня Президент подписал специальный Указ. Если раньше собрание носило отчетный характер, то теперь это будут обычные регулярные встречи. Иными словами переходим к принципу «не народ – акиму, а аким – народу. В результате будет разработан гибкий график регулярных встреч акимов всех уровней», — пояснил Бауыржан Омарбеков.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Закон и право Миннацэкономики Акимат Общество
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