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Вице-министр нацэкономики осмотрел проекты, реализованные по «Ауыл - ел бесігі» в Жамбылской области

20 Января 2023, 17:21
Вице-министр нацэкономики осмотрел проекты, реализованные по «Ауыл - ел бесігі» в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр национальной экономики осмотрел проекты, реализованные по программе «Ауыл - ел бесігі» в Жамбылской областиОб этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В селе Аса Жамбылского района Бауыржан Омарбеков ознакомился с работой современного спорткомплекса. Сегодня здесь тренируются порядка 300 человек по 15 видам спорта.

Также в рамках «Ауыл - ел бесігі» в селе Аса было реконструировано старое здание кинотеатра и переделано под школу искусств. Трудоустроены более 100 человек, около 1500 жителей могут посещать различные кружки. Отметим, что здание пустовало около 20 лет.

Кроме того, 1400 сельчан получают дополнительное образование по 20 различным направлениям в местном Центре технического творчества и профориентации.

В этом году в 2 опорных и 8 спутниковых селах Жамбылской области в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» планируется реализация 43 проектов на сумму 1,6 млрд тенге.
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