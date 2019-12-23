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Вице-министр цифрового развития рассказал о следующем этапе внедрения интернета вещей

23 Декабря 2019 12:12
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Вице-министр цифрового развития рассказал о следующем этапе внедрения интернета вещей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков рассказал о следующем этапе внедрения интернета вещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5G – это не только сотовая связь, это телемедицина, цифровизация промышленности, управление беспилотным транспортом, совместное использование интернета вещей, в том числе концепция умных городов. Вместе с тем, концепция развития умных городов предполагает развитие IOT технологий, которые для большинства из нас не являются новшеством – у нас дома установлены счетчики воды, электроэнергии, показания которых снимаются на расстоянии контроллерами уже сегодня с использованием Bluetooth», - сказал Дарын Туяков на форуме IOT в Нур-Султане.

Следующий этап внедрения интернета вещей, по его словам, – это передача данных посредством мобильного интернета.

«В рамках внедрения базы данных и регистрационных кодов мобильных номеров мы убедились, что сим-карты используются «machine to machine» – это говорит о том, что интернет вещей широко применяется в Казахстане, особенно в сфере охранной сигнализации. Порядка 500 тысяч сим-карт активно используются для технологий «machine to machine». Активно «business to business» применяется во внутренних технологиях IOT», - отметил спикер.

Поэтому, считает Д. Туяков, нужно обеспечивать высокоскоростным интернетом как населенные пункты, так и другие объекты.

«В связи с этим для создания благоприятных условий по внедрению IOT, возникает острая необходимость обеспечения высокоскоростным интернетом не только населенных пунктов, но также и объектов промышленности – АПК, культурно-исторические объекты. У нас много таких объектов, и на определенных из них очень большой трафик», - заключил вице-министр.

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Ключевые слова: Интернет, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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