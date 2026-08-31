Выбросы пыли превысили норму в 41 раз на асфальтобетонном заводе в ВКО

Превышение выбросов пыли в десятки раз, работа без экологического разрешения и отсутствие необходимого оборудования выявлены на нескольких предприятиях в Восточном Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам проверок предприятия оштрафовали почти на 36 млн теңге, а работу двух установок одного из заводов запретили на три месяца.

Внеплановые проверки асфальтобетонных и дробильно-сортировочных установок провели департамент экологии ВКО совместно со специализированной природоохранной прокуратурой. Под контроль попали предприятия в Катон-Карагайском районе, районе Самар и Усть-Каменогорске.

Самое значительное превышение нормативов зафиксировали на асфальтобетонном заводе ТОО «Катон-Карагайский ПДУ». Выбросы пыли здесь оказались в 41 раз выше установленных нормативов.

По данным экологов, результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащей работе пылеулавливающего оборудования и недостаточной эффективности очистки выбросов.

Нарушения в работе системы очистки обнаружили и на асфальтобетонном заводе ТОО «Дорожно-строительное управление № 14». Здесь концентрация выбросов пыли превышала норматив в 1,7 раза. Установленное на предприятии пылеулавливающее оборудование не обеспечивало необходимую степень очистки.

На дробильно-сортировочной установке ТОО «ВекторSolano» ситуация оказалась иной: оборудование, предназначенное для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отсутствовало.

Еще одно предприятие — ТОО «СК Зайсан» — эксплуатировало асфальтобетонную и дробильно-сортировочную установки без соответствующего экологического разрешения. Их деятельность запретили на три месяца.

По результатам проверок предприятия привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила около 36 млн теңге.

Кроме того, департамент экологии ВКО выдал предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи автомобилей с превышением выбросов выявили в Алматы.