Фильтры и системы очистки внедрят на электростанциях в Казахстане

Как сообщает Министерство энергетики РК, в проектах предусмотрено внедрение комплекса технологий «чистого угля», направленных на снижение воздействия на окружающую среду. Новые электростанции будут работать на сверхкритических параметрах пара и температуры, что позволит повысить эффективность выработки электроэнергии на 5–6 процентов и сократить расход угля, а также снизить выбросы загрязняющих веществ.

— Одновременно будет установлено современное газоочистное оборудование, включая электрофильтры и рукавные фильтры для улавливания пыли и золы, системы селективного каталитического восстановления для снижения выбросов оксидов азота, а также установки десульфурации для удаления соединений серы из дымовых газов. Параллельно предусмотрена поэтапная модернизация действующих угольных станций с внедрением наилучших доступных технологий, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате реализации национального проекта ожидается сокращение выбросов загрязняющих веществ на угольных электростанциях на 34% и снижение уровня износа основного генерирующего оборудования и повышение надежности энергосистемы.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана утвердило Нацпроект по развитию угольной генерации.