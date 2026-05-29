Выбросы и выхлопные газы будут исследовать на месте нарушений в трех областях РК

Завершена работа по созданию и аккредитации испытательных лабораторий в новых департаментах экологии по области Абай, области Улытау и Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

В территориальных департаментах экологии созданы новые экологические лаборатории для усиления государственного контроля. Они будут проводить работу в сфере государственного экологического контроля, повышения оперативности проведения инструментальных измерений и своевременного реагирования на факты загрязнения окружающей среды.

В 2025 году в этих департаментах начата работа по формированию материально-технической базы, оснащению современным оборудованием, подготовке кадров и прохождению процедуры аккредитации. На сегодняшний день три испытательные лаборатории департаментов экологии по Алматинской области, области Абай и области Улытау успешно прошли процедуру аккредитации и приступили к работе.

Область аккредитации лабораторий включает проведение исследований:

атмосферного воздуха;

промышленных выбросов;

выхлопных газов автотранспортных средств.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Лаборатории оснащены современными переносными газоанализаторами и мобильными пунктами, что позволяет оперативно выезжать на места экологических инцидентов и проводить исследования непосредственно в зоне возникновения нарушений.

— Создание и запуск новых лабораторий позволит повысить эффективность государственного экологического контроля, обеспечить оперативность проведения инструментальных измерений, усилить выявление нарушений экологического законодательства, а также повысить качество мониторинга состояния окружающей среды в регионах. Работа по развитию лабораторного потенциала территориальных подразделений будет продолжена. В настоящее время прорабатывается вопрос расширения области аккредитации испытательных лабораторий в части контроля качества поверхностных и сточных вод, а также состояния почвенного покрова, — сообщили в Минэкологии РК.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Реализация данных мероприятий позволит выстроить более комплексную систему инструментального экологического контроля и повысить эффективность мониторинга окружающей среды в регионах, заключили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о цифровизации лабораторий в Казахстане, а именно как LIS меняет санэпидисследования ученых.