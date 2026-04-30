Цифровизация лабораторий в Казахстане: как LIS меняет санэпидисследования

С развитием цифровых технологий все больше процессов в медицинских учреждениях переходят в электронный формат. Это касается и работы санитарно-эпидемиологических лабораторий Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского Центра УДП РК, передает Kazinform.

Лабораторная информационная система (Laboratory Information System, LIS) — это программный комплекс, который автоматизирует полный цикл работы лаборатории. Специалист больше не вносит данные вручную в журналы и не печатает протоколы на принтере: система сама фиксирует каждый шаг исследования и формирует итоговый документ.

LIS обеспечивает принцип сквозного контроля, сопровождая пробу от момента ее регистрации на входе в лабораторию до выдачи официального заключения. Ни один этап не остается вне системы.

В санитарно-эпидемиологических лабораториях такая система помогает:

регистрировать и учитывать пробы воды, воздуха, почвы, пищевой продукции и других объектов исследования;

хранить результаты лабораторных исследований в единой защищенной базе данных;

автоматически формировать протоколы испытаний;

контролировать качество лабораторных исследований.

Применение лабораторных информационных систем помогает снизить вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных, ускоряет обработку результатов и упрощает работу специалистов лаборатории.

Кроме того, современные LIS могут интегрироваться с другими информационными системами и лабораторным оборудованием, что делает работу лаборатории более удобной и эффективной.

В настоящее время результаты лабораторных исследований оформляются в электронном формате. Ежемесячно лабораториями формируется и выдается до двух тысяч электронных протоколов испытаний, что позволяет оптимизировать время и ресурсы. Для специалиста лаборатории это означает меньше рутины и больше профессионального анализа. Исчезают задачи, на которые прежде уходили часы, система снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором при вводе данных, и ускоряет обработку результатов.

Кроме того, все протоколы подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП) с автоматическим присвоением QR-кода. Для заказчика это возможность мгновенно проверить подлинность документа, достаточно навести камеру смартфона. Это не просто удобство, протокол с ЭЦП и QR-кодом имеет полную юридическую силу наравне с бумажным аналогом.

Внедрение таких технологий способствует повышению качества лабораторных исследований и помогает обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.