Выбрать «красивый» номер для служебного авто теперь можно на eGov.kz

Сервис по заказу государственных регистрационных номерных знаков для юридических лиц стал доступен на портале eGov.kz. Благодаря автоматизации услуги организации могут подбирать желаемые номера для автомобилей в онлайн-режиме, передает Kazinform.

— Обновленный сервис «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт для юридических лиц» (ГРНЗ) доступен на портале eGov.kz. Аналогичный сервис в ближайшее время появится и в мобильном приложении eGov Business на главной странице. Ранее данная популярная услуга была доступна только физическим лицам. Напомним, что с 2026 года расширен перечень государственных регистрационных номерных знаков и включает «желаемые» и «зеркальные» категории, — сообщается на сайте eGov.kz.

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Транспорт и коммуникации» — «Автомобильный транспорт»;

выбрать услугу «Заказ государственного регистрационного номерного знака на автотранспорт»;

произвести поиск желаемого номера и комбинации;

если указанный номер занят, необходимо ввести другой;

если номер свободен, отображается стоимость в МРП и в тенге;

заполнить все обязательные поля (выбрать область, ЦОН, в котором будет выдан номер и тип номера);

оплатить государственную пошлину;

подписать заявку ЭЦП с правом подписи;

в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным электронным документом и уведомлением о результате запроса.

Готовый номер нужно будет забрать в ранее указанном ЦОНе.