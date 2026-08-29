Выборы в Курултай, цифровой рывок и центр приключенческого туризма: что мировые СМИ пишут о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ сосредоточились на первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент и укреплении международных связей страны. В центре внимания также оказались перспективы приключенческого туризма и новые возможности сотрудничества Казахстана с Сингапуром. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане — в подборке агентства Kazinform.

ТАСС: Пять партий. Главное о предварительных итогах выборов в новый парламент Казахстана

Российское информационное агентство ТАСС подробно разобрало предварительные итоги первых выборов в новый однопалатный парламент Казахстана.

По данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие более 9,35 млн человек из 12,62 млн зарегистрированных избирателей. Явка составила 74,08%, еще 2,51% участников голосования выбрали графу «против всех».

Издание обращает внимание и на новую политическую архитектуру Казахстана. Курултай будет состоять из 145 депутатов, избранных по партийным спискам на пять лет. Переход к однопалатному парламенту предусмотрен новой Конституцией Казахстана, вступившей в силу 1 июля.

Отдельный акцент ТАСС делает на оценках международных наблюдателей. Миссии ШОС и СНГ заявили, что выборы прошли прозрачно, на высоком организационном уровне и без нарушений, способных повлиять на результаты.

Jiji Press: Ли Сянь Лун о Казахстане, глобальном сотрудничестве и новых возможностях в меняющемся мире

Казахстан и Сингапур могут получить значительные преимущества от более тесного сотрудничества на фоне глобальных экономических и политических изменений, заявил старший министр Сингапура Ли Сянь Лун, сообщает японское информационное агентство Jiji Press.

Выступая в Nazarbayev University, он отметил, что Казахстан становится все более важным партнером для Сингапура, несмотря на пока относительно скромные объемы торговли и инвестиций между странами.

По словам Ли, государствам необходимо искать новые возможности за пределами традиционных экономических партнеров и укреплять сотрудничество со странами, интересы которых совпадают. Казахстан он назвал одним из новых перспективных партнеров Сингапура в Центральной Азии.

В публикации также отмечается влияние сингапурского опыта на развитие Казахстана. С 2013 года Высшая школа государственной политики Nazarbayev University сотрудничает со Школой государственной политики имени Ли Куан Ю, подготовив более 800 казахстанских чиновников.

Во время визита Ли Сянь Луну было присвоено звание почетного профессора Nazarbayev University. Он стал восьмым обладателем такого звания за 16-летнюю историю университета.

The Times of Central Asia: Казахстан прогнозирует рост ВВП выше 5% в 2027–2029 годах

The Times of Central Asia пишет, что правительство Казахстана рассчитывает на сохранение высоких темпов экономического роста в ближайшие годы.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития, реальный ВВП должен вырасти на 5,3% в 2027 году, на 5,5% в 2028-м и на 5,4% в 2029 году. Номинальный ВВП за этот период, как ожидается, увеличится почти на 23% — со 199,3 трлн до 245 трлн тенге.

Основным источником роста правительство называет несырьевые отрасли. Производство в обрабатывающей промышленности, по прогнозу, будет увеличиваться в среднем на 5,9% в год — значительно быстрее, чем горнодобывающий сектор, для которого ожидается рост около 2%.

Наиболее заметный вклад должны обеспечить металлургия, машиностроение, производство строительных материалов, химическая и пищевая промышленность. Быстрый рост ожидается также в строительстве, торговле, информационных технологиях, транспорте и складировании.

Издание отдельно выделяет Средний коридор. Объем грузоперевозок через Казахстан за семь лет увеличился с 0,8 млн до 4,5 млн тонн, а сроки доставки сократились примерно с 28–32 до 13–17 дней.

Опубликованный прогноз демонстрирует ставку Казахстана на ускорение экономического роста за счет диверсификации, одновременно показывая, что переход к менее зависимой от сырья модели остается одной из ключевых задач.

Report: Казахстан планирует локализовать производство для нефтегазовой отрасли на 100 млн евро

Азербайджанский Report пишет, что Казахстан рассчитывает привлечь до 100 млн евро инвестиций для локализации производства полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Соответствующий меморандум подписали Министерство энергетики Казахстана и французская компания SNF SA в рамках Казахстанского форума по методам увеличения нефтеотдачи — 2026.

Проект предполагает создание в Казахстане производственной базы, выпуск полимерной продукции и нефтегазового оборудования, внедрение современных технологий и передачу компетенций казахстанским специалистам.

Ожидается, что локализация позволит обеспечить потребности отечественных нефтегазовых предприятий, увеличить долю местного содержания и создать дополнительные возможности для реализации проектов в регионах.

Показательно, что сотрудничество предполагает не просто поставку продукции из-за рубежа, а создание производства непосредственно в Казахстане. Как отмечает азербайджанское агентство, такой подход соответствует более широкой задаче по развитию собственной промышленной и технологической базы нефтегазового сектора.

Caspian Post: Казахстан пополнил Каспийский морской спасательный флот новым судном

Каспийский спасательный флот Казахстана пополнился новым быстроходным судном DAMEN Fast Crew Supplier 2710, сообщает мультимедийная платформа Caspian Post.

Судно предназначено для поисково-спасательных и аварийных операций, реагирования на разливы нефти, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря.

Издание обращает внимание на актуальность усиления спасательных возможностей на фоне продолжающегося снижения уровня Каспия и увеличения мелководья в отдельных районах. Изменение условий судоходства повышает риски посадки судов на мель и других происшествий.

Новое судно должно позволить спасательным службам быстрее прибывать к месту происшествия и эффективнее проводить поисково-спасательные операции, одновременно усиливая возможности по защите окружающей среды.

Таким образом, развитие морской инфраструктуры Казахстана включает не только транспортные и экономические проекты, но и укрепление безопасности судоходства и экологического мониторинга Каспия.

Синьхуа: Казахстан утвердил план реализации стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года

Китайское информационное агентство Синьхуа обратило внимание на планы правительства Казахстана по реализации общенациональной стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года.

План охватывает три ключевых направления цифровой трансформации — использование искусственного интеллекта в интересах граждан, бизнеса и экономики, а также цифровизацию государственного аппарата.

Одним из центральных приоритетов станет внедрение ИИ в систему образования. К 2028 году технологии искусственного интеллекта должны использовать не менее 80% вузов и колледжей, а к 2029 году базовыми навыками ИИ должны обладать не менее 80% выпускников школ, колледжей и вузов.

Цифровая трансформация должна затронуть и систему государственных услуг: план предусматривает сокращение времени их предоставления и получения мер социальной поддержки как минимум на 50% к 2029 году.

Одновременно цифровизация будет распространяться на энергетику, промышленность, строительство, транспорт, логистику и агропромышленный комплекс, отмечает Синьхуа.

Таким образом, стратегия предполагает переход от отдельных цифровых сервисов к более масштабной модели, в которой искусственный интеллект становится инструментом модернизации экономики, государственного управления и системы образования.

TV BRICS: Казахстан стремится стать центром приключенческого туризма в Центральной Азии

Международная медиасеть TV BRICS отмечает, что Казахстан намерен превратить природный и культурный потенциал страны в основу для развития приключенческого туризма и претендует на роль одного из его центров в Центральной Азии.

Казахстан начал сотрудничество с международной отраслевой организацией, объединяющей участников индустрии приключенческого туризма. Стороны подписали меморандум, предусматривающий оценку туристического потенциала регионов страны, обучение специалистов и организацию ознакомительных туров для зарубежных партнеров.

Отдельно рассматривается возможность проведения в Казахстане крупных международных мероприятий в сфере приключенческого туризма.

СМИ приводит оценку, согласно которой объем мирового рынка выездного приключенческого туризма в 2024 году достиг $1,16 трлн. При этом 67% международных путешественников потенциально заинтересованы в поездках, сочетающих природу, культуру и активный отдых.

Для Казахстана развитие этого направления может стать способом диверсифицировать туристическое предложение и привлечь международных путешественников не только в крупнейшие города, но и в регионы с высоким природным потенциалом.



На прошлой неделе зарубежные СМИ освещали развитие транспортных и торговых связей Казахстана, восстановление Арала, рост экспорта и новые технологические проекты. Иностранные издания также писали о разработке отечественного лекарства от рака, планах по тестированию гуманоидных роботов и создании условий для участия людей с инвалидностью в выборах.



