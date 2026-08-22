Роботы-гуманоиды, лекарство от рака и ворота в Азию: что мировые СМИ пишут о Казахстане

На уходящей неделе зарубежные СМИ обратили внимание на развитие транспортных и торговых связей Казахстана, восстановление Арала, геологоразведку и новые технологические проекты. В публикациях также нашли место казахстанская наука, экспорт шоколада и меры по обеспечению доступности голосования для людей с инвалидностью. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане — в подборке агентства Kazinform.

China Daily Asia: Прямые рейсы Гонконг-Алматы начнут выполняться в январе 2027 года

Китайское издание China Daily Asia сообщает о запуске с января 2027 года прямых рейсов между Алматы и Гонконгом. Авиакомпания Cathay Pacific будет выполнять три рейса в неделю. Для перевозчика это первый маршрут в Центральную Азию.

Издание отмечает, что Алматы, культурная столица Казахстана, является важными воротами в Центральную Азию и предоставляет возможности для расширения торговли, бизнеса и туризма. Новый маршрут также рассматривается как дополнительная возможность для укрепления связей Гонконга с регионом.

The Caspian Post: Казахстан становится ведущим иностранным инвестором в Узбекистане

Мультимедийная платформа The Caspian Post отмечает заметное расширение присутствия казахстанского бизнеса на узбекском рынке.

По данным Национального комитета статистики Узбекистана, на 1 августа 2026 года в стране насчитывалось 20 973 предприятия с иностранным капиталом — в 1,7 раза больше, чем пять лет назад. Казахстан занял четвертое место среди зарубежных инвесторов по числу таких компаний: 1 321 предприятие. Выше показатели только у Китая, России и Турции.

Trend: В Казахстане увеличился объем воды в Северном Арале

Азербайджанский Trend сообщает, что объем воды в Северном Аральском море вырос с 18,9 млрд кубометров в 2022 году до 23,4 млрд кубометров по состоянию на 10 августа 2026 года.

С октября прошлого года в Северный Арал было направлено около 1,2 млрд кубометров воды. В рамках второй фазы проекта планируется увеличить объем водоема до 34 млрд кубометров. Издание также отмечает модернизацию водохозяйственной инфраструктуры и сотрудничество Казахстана и Узбекистана в сфере управления трансграничными водными ресурсами.

AZERTAG: Казахстан почти вдвое увеличил экспорт в Турцию

Агентство AZERTAG сообщает, что за январь–июнь 2026 года экспорт Казахстана составил $40,3 млрд, увеличившись на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметный рост среди крупных торговых партнеров пришелся на Турцию — экспорт туда увеличился на 94,3%, до $3,23 млрд. Также выросли поставки во Францию, Узбекистан и Германию. Крупнейшим отдельным направлением казахстанского экспорта остается Китай, куда за шесть месяцев было поставлено товаров на $7,51 млрд.

Report.az: В Казахстане испытания отечественного лекарства от рака планируют завершить к концу года

Азербайджанский Report.az рассказывает о разработанном в Казахстане препарате против онкологических заболеваний.

Лекарство создано учеными Nazarbayev University на основе собственной научной разработки. В настоящее время препарат проходит вторую фазу клинических испытаний, в которых оцениваются его эффективность и безопасность. Завершить исследования планируется до конца 2026 года.

Издание отмечает, что проект является частью работы Казахстана по развитию отечественной фармацевтики и внедрению собственных научных разработок в медицинскую практику.

Интерфакс: Казахстан направит 40,7 млрд тенге на разведку полезных ископаемых в течение трех лет

Российское агентство Интерфакс сообщает, что из резерва Правительства Казахстана в 2026–2028 годах будет выделено 40,7 млрд тенге на проведение геологоразведочных работ.

Средства предназначены для геологической съемки и сейсморазведки. Среди направлений поиска — золото, медь, полиметаллы, редкоземельные элементы, литий, вольфрам и молибден. Кроме того, планируется изучение малоисследованных нефтегазоносных бассейнов.

БелТА: В Казахстане планируют тестировать технологии гуманоидных роботов

Белорусское агентство БелТА передает о планах протестировать в Казахстане технологии гуманоидных роботов.

В рамках проекта предполагается адаптация и дальнейшее развитие робототехнических решений. Партнерами казахстанской стороны выступают технологические компании, в том числе китайская AgiBot. В дальнейшем речь идет о развитии и локализации соответствующих технологий.

Agenzia Nova: Выборы в Казахстане: бесплатное такси для инвалидов в Алматы

Итальянское агентство Agenzia Nova заметило, что в Алматы в день выборов в Курултай будет организован бесплатный транспорт для избирателей с ограниченными возможностями.

В распоряжении города находятся 170 социальных такси, в том числе 36 специально оборудованных автомобилей. Услугой могут воспользоваться люди в инвалидных колясках, граждане с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящие. Заказать поездку можно по телефону или через WhatsApp.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о расширении международного партнерства и подготовке Казахстана к участию в саммите G20, экономическом росте, масштабном развитии транспортных коридоров и модернизации инфраструктуры Каспия.

