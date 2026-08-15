G20, рост экономики и наследие Абая: что мировые СМИ пишут о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ обратили внимание сразу на несколько важных направлений развития Казахстана — от расширения международного партнерства и подготовки к участию в саммите G20 до экономического роста, масштабного развития транспортных коридоров и модернизации инфраструктуры Каспия. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане — в подборке агентства Kazinform.

Interfax: Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами, сообщает Interfax со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

О предстоящем участии главы государства стало известно после встречи министра иностранных дел Ермека Кошербаева с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Полом Капуром. Стороны обсудили подготовку к саммиту и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию для содержательного наполнения повестки на высшем уровне.

Отдельное внимание было уделено перспективам расширения казахстанско-американского сотрудничества. Американская сторона подтвердила заинтересованность в развитии взаимодействия в энергетике, сфере критических минералов, передовых технологий, цифровизации, транспорта и инвестиций.

Anadolu: Экономика Казахстана за семь месяцев выросла на 4,1%

За январь-июль 2026 года рост ВВП Казахстана составил 4,1%, несмотря на снижение добычи нефти на 8,9% — до 53,2 млн тонн, пишет Anadolu.

Основным источником роста стал несырьевой сектор, увеличившийся на 5,4%. Особенно заметно выросла обрабатывающая промышленность — на 9%. Среди ее наиболее динамичных отраслей издание выделяет машиностроение, химическую промышленность, фармацевтику, производство продуктов питания и готовых металлических изделий.

Значительный рост также продемонстрировали строительство, транспорт и складирование, торговля и сельское хозяйство.

Такая динамика отражает постепенную диверсификацию экономики Казахстана. По данным Министерства национальной экономики, доля добычи нефти в структуре ВВП по итогам 2025 года снизилась до 7,8%.

Trend: Казахстан расширяет транспортные маршруты в поиске нового транзитного роста

Казахстан расширяет транспортные маршруты, для долгосрочного транзитного роста, пишет Trend.

В 2025 году через Казахстан прошло 36,9 млн тонн транзитных грузов — на 6,6% больше, чем годом ранее. При этом правительство ставит цель довести объем транзита до 55 млн тонн в 2026 году.

В публикации подробно рассматриваются крупные инфраструктурные проекты, включая вторую железнодорожную колею Достык–Мойынты, строительство линии Мойынты–Кызылжар и Аральско-Каспийской автомобильной магистрали. Последняя, как ожидается, позволит сократить маршрут Китай–Каспий/Европа примерно на тысячу километров и на два-три дня.

Особое место в транспортной стратегии занимает Средний коридор. По данным Trend, объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за семь лет вырос примерно в пять раз и достиг около 4,1 млн тонн в 2025 году.

При этом Казахстан делает ставку не только на строительство инфраструктуры, но и на ее цифровизацию. В публикации отмечается развитие цифровых транспортных коридоров, внедрение электронных документов и использование искусственного интеллекта для прогнозирования и управления грузопотоками.

Report: Казахстан выделил $2,36 млн на мониторинг Каспийского моря

Казахстаном направил около $2,36 млн на закупку оборудования для мониторинга Каспийского моря и оснащение специализированных лабораторий, сообщает Report.

Средства из государственного резерва направлены Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря. Оборудование будет использоваться для исследований непосредственно в акватории, а также для работы гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

В 2026 году наблюдения в казахстанской части Каспия проводятся по 50 параметрам, включая метеорологические, гидрологические, гидрохимические и биологические показатели, а также состояние донных отложений. В прибрежной зоне мониторинг ведется по 26 параметрам. Программа предусматривает две морские экспедиции с охватом 21 станции и регулярные наблюдения в 22 прибрежных точках.

TV BRICS: Казахстан увеличил производство мяса птицы на 58% за пять лет

По данным Министерства сельского хозяйства РК, за пять лет доля отечественного мяса птицы во внутреннем потреблении выросла с 58% до 78%. В 2025 году производство достигло около 372 тыс. тонн, а за первое полугодие 2026 года — 192,4 тыс. тонн, пишет TV BRICS.

В Казахстане работают 32 предприятия мясного направления общей мощностью 505 тыс. тонн в год. В ближайшей перспективе планируется ввод новых мощностей еще на 220 тыс. тонн, в том числе в Алматинской и Жамбылской областях.

По оценке Минсельхоза, дальнейшее расширение производственных мощностей позволит полностью обеспечить внутренний спрос на мясо птицы отечественной продукцией и создать условия для увеличения экспорта.

The Times of Central Asia: День Абая в Казахстане: непреходящее наследие национального поэта

The Times of Central Asia пишет о 181-й годовщине со дня рождения Абая Кунанбайулы, отмечая его особое место в истории и современной культуре Казахстана.

Издание называет Абая одним из основателей современной казахской письменной литературы и подчеркивает, что его поэзия, философские размышления и музыка продолжают оставаться важной частью национальной идентичности.

Особое внимание уделено «Словам назидания» — произведению из 45 философских и нравственных размышлений. Также автор рассказывает о переводческой деятельности Абая, который познакомил казахского читателя с произведениями Пушкина, Лермонтова, Крылова и Байрона.

Euronews: Comic Con Astana собирает мировых звезд и тысячи косплееров в Казахстане

Comic Con Astana за 5 лет превратился в крупнейший в Центральной Азии фестиваль поп-культуры, пишет Euronews.

Мероприятие собрало в Астане международных актеров, поклонников косплея, геймеров, художников и цифровых авторов. Одним из главных гостей стал датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов».

Особое внимание издание уделило международному конкурсу косплея с рекордным призовым фондом в 20 млн тенге. Заявки поступили более чем из 20 стран, а до финала дошли 180 участников.

Cronos.Asia: Школьники Казахстана показали свои проекты представителю ЮНИСЕФ

Cronos.Asia сообщает о международном форуме Almaty Youth Forum 2026, где свои разработки представили школьники из Казахстана и Кыргызстана.

Из 211 заявок в финал вышли 29 инициатив — от экологических стартапов и образовательных проектов до аэрокосмических разработок. С проектами школьников лично ознакомился представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар.

Среди представленных инициатив — волонтерское движение Kapika, обучающее детей основам исследовательской деятельности, научный хаб Yurt Space, где школьники создают собственные ракеты и готовятся к международным соревнованиям, а также экологический проект Qaita Janaru, стимулирующий сортировку мусора с помощью системы бонусов.

Отдельным результатом форума стало создание UNICEF Zhastary Hub на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби. Новая площадка должна стать центром развития молодежного волонтерства и инициатив в регионе.

На прошлой неделе зарубежные СМИ писали о развитии цифровой инфраструктуры Казахстана, модернизации сельского хозяйства с использованием искусственного интеллекта и спутниковых технологий, внедрению пассажирских беспилотников и реализации положений новой Конституции.