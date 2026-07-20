Выборы в Курултай: акмолинцы могут найти свой участок через Telegram-бот

По состоянию на 20 июля Акмолинской областной избирательной комиссией аккредитовано 11 общественных объединений и НКО для независимого наблюдения за ходом голосования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По сообщению Акмолинской областной избирательной комиссии, 23 августа на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан в Акмолинской области будут работать 759 избирательных участков. Проведение голосования обеспечат 4 520 членов комиссий.

— Постановлением ЦИК РК утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов данной кампании. Все члены избирательных комиссий пройдут обучение, а также тестирование на знание Конституционного закона о выборах в РК. 2 августа участковые избирательные комиссии начнут работу со списками избирателей, — поделились в ведомстве.

С начала кампании установлено дежурство членов избирательных комиссий в выходные и праздничные дни. Для удобства избирателей, чтобы найти свой избирательный участок, запущен Telegram-бот «Сайлау Акмола Бот».

— В день голосования на участках развернут 199 сервисов для проверки прописки и 8 сервисов для оперативной регистрации граждан. Также для избирателей открыт 21 сall-центр, — добавили в облизберкоме.

23 июля начнется предвыборная агитация, для этого в области совместно с МИО выделено 679 мест для размещения агитационных печатных материалов политических партий.

По состоянию на 20 июля областной избирательной комиссией аккредитовано 11 общественных объединений и НКО для независимого наблюдения за ходом голосования.

Всего по области по линии ТИК централизованно изготовлено 539 информационных баннеров, которые размещены во всех населенных пунктах Акмолинской области. По поручению Центральной избирательной комиссии приглашения на выборы с информативным QR-кодом для избирателей будут доставлены персонально каждому избирателю за 10 дней до дня голосования.

Ранее сообщалось, что важно знать избирателям Шымкента.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердила календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.