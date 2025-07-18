Выборы в Японии: правящая парламентская коалиция может потерять власть

Главная интрига

В обычной ситуации эти выборы были бы достаточно рутинным мероприятием с учетом того, что все-таки правительство формирует нижняя палата. Но в этом году главная интрига связана с тем, что у правящей коалиции из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто» после парламентских выборов в октябре 2024 года нет большинства в нижней палате: у первой партии - 191 мандат, у второй - 24. Всего в нижней палате 465 мест. Соответственно, ее положение теперь весьма неустойчивое.

Дело в том, что верхняя палата может отклонять законопроекты нижней палаты, которой затем надо набрать две трети голосов для их принятия. Понятно, что при нынешнем партийном составе нижней палаты это практически невозможно. Верхнюю палату пока контролирует коалиция ЛДП-«Комэйто», но, судя по прогнозам, она не сможет удержать большинство. 14 июля такое предположение сделала телекомпания NHK. Поэтому если коалиция «проиграет» верхнюю палату, то законотворческая деятельность правительства практически может быть парализована.

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Однако, в японской оппозиции много партий с разной идеологической ориентацией, им будет сложно сформировать правящую коалицию. Например, в нижней палате самую крупную фракцию в рядах оппозиции формирует леволиберальная партия Конституционных демократов (148 мест). Есть еще центристы из Демократической партии для народа (28), правые из Партии инноваций (38), левые популисты из Рэйва Синсэнгуми (9), коммунисты (8) и ряд мелких партий. Поэтому, если на выборах 20 июля поражение ЛДП-«Комэйто» не будет слишком тяжелым и демонстративным, то премьер-министр Сигэру Исиба останется даже при отсутствии контроля над обеими палатами. Но понятно, что в условиях, когда перед Японией стоит много вызовов, слабость правительства ставит страну в сложное положение.

Почему пошлины Трампа критичны для экономики страны

Падение популярности правящей коалиции во многом связано с экономическими трудностями Японии, которые только усилились после начала президентом США Дональдом Трампом торговых войн. Так получилось, что как раз накануне японских выборов 8 июля Трамп объявил о введении с 1 августа 25% пошлин против импорта из 14 стран, среди которых Япония и Южная Корея. С учетом того, что обе эти страны являются ориентированными на экспорт, то для них это болезненное решение главного экономического партнера.

Здесь стоит отметить, что среди этих 14 стран был также и Казахстан, но для него новые пошлины охватывают только 4,8% из общего объема экспорта в $2 млрд. Для сравнения у Японии экспорт в США в 2024 году составил $148 млрд, из которых примерно треть не подпадает под высокие пошлины.

Кроме того, Трамп фактически ведет торговую войну с Китаем, второй экономикой мира. Ее исход неочевиден, потому что Пекин занимает жесткую позицию по вопросу американских тарифов. Япония и Южная Корея являются союзниками США и им гораздо сложнее вести себя более решительно. В Южной Корее ранее говорили, что не будут отвечать на повышение американских пошлин. В Японии теперь может появиться очень слабое правительство, которое должно принимать решение в ситуации политической неясности.

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Но в любом случае неопределенность в торговых отношениях США и Китая сказывается на стране восходящего солнца. Потому что вся Юго-Восточная Азия (ЮВА), особенно Китай, Южная Корея и Япония, связаны многими сложноорганизованными цепочками взаимных поставок. В связи с чем, проблему представляют любые ограничения в торговле, тем более, если речь идет о самом важном рынке сбыта готовой продукции. К этому стоит добавить еще и взаимосвязанные рынки стран ЮВА.

Экспорт Японии в 2024 году составил почти 108 трлн иен, это примерно $738 млрд, из них 19,9% идет в США, а 17,6% в Китай. В последнем случае часть — это комплектующие для китайской экспортной продукции. Естественно, что любые новые американские пошлины выглядят достаточно критичными для ее экономики, ориентированной на экспорт.

Собственно, современная Япония стала одной из самых развитых стран мира благодаря модели экспортоориентированной экономики. Для такой модели всегда был очень важен рынок США. Япония была первой страной ЮВА, которая получила американские заказы во время Корейской войны 1950-1953 годов. После этого у нее был более привилегированный доступ к американскому рынку. Затем по этому пути последовали Южная Корея и Тайвань. Для всех них бурный экономический рост в рамках экспортоориентированной экономики способствовал в том числе становлению политических систем.

Кризис длиною в 30 лет

Пример Японии показателен еще и тем, что ее рост фактически был остановлен в 1985 году. Тогда были достигнуты договоренности, которые стали известны, как соглашение в отеле «Плаза». Главы центральных банков США, Великобритании, Франции, ФРГ и Японии достигли соглашения о контролируемой девальвации доллара. Потому что до этого укрепление доллара привело к снижению конкурентоспособности американской промышленности и увеличению внешнеторгового дефицита. Страны-торговые партнеры США согласились укрепить свои валюты, потому что опасались, что в американской элите возобладают протекционистские настроения.

В результате японская иена укрепилась по отношению к доллару США на 50%, что привело к снижению конкурентоспособности японской промышленности на внешних рынках, в том числе американских. Японское правительство попыталось поддержать внутренний спрос за счет дешевых кредитов, особенно для рынка недвижимости. Это было в рамках политики переноса акцента в экономическом росте на внутреннее потребление. Но в 1991 году привело к крушению рынка недвижимости. Япония оказалась в состоянии кризиса, который растянулся на 30 лет. Его назвали потерянным десятилетием.

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Показательно, что так уж совпало, что как раз с середины 1980-ых годов модель экспортоориентированной экономики успешно реализовал Китай. Сегодня политика президента Трампа во многом опирается на протекционистские настроения среди американской элиты, которая беспокоится из-за снижения конкурентоспособности своей промышленности. Но если в 1985 году все было решено в кулуарах стран из условного западного блока, то сегодня мы наблюдаем достаточно жесткую конкурентную борьбу между Китаем и США за рынки сбыта.

Новая реальность для Японии

Япония в данном случае фактически страдает от изменившейся конъюнктуры на мировых рынках, которая по-прежнему зависит от США и их готовности держать свой рынок открытым. Характерно, что во время предвыборных баталий на этих японских выборах одна из основных дискуссий идет о потребительском налоге. Оппозиция предлагает его либо сократить, либо вообще отменить, утверждая, что уровень жизни в стране итак стал слишком низким на фоне роста цен.

В этом смысле правящая партия ЛДП оказывается в сложном положении. Дело не только в том, что ей необходимо реагировать на множество вызовов, с которыми сталкивается Япония, при наличии малого количества инструментов. Возможно, что еще большие трудности связаны с очевидным кризисом той модели развития страны, которая функционировала все послевоенное время.

Кризис после 1991 года хотя бы происходил в условиях постоянно растущей мировой экономики, что компенсировало отсутствие роста в самой Японии. Теперь речь идет о новой реальности, в которой уже нет места сантиментам на международной арене. 25% пошлин, которые обещает Трамп, это очень жесткая реальность для этой страны. В такой ситуации правым центристам из ЛДП сложно отвечать на растущее разочарование стареющего населения, которое и так сталкивается с ростом цен и падением уровня жизни.