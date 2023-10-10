Выборы в Германии закончились крупнейшим поражением партии Шольца

Результаты ключевых региональных выборов в воскресенье в Германии стали ударом для всех трех партий в возглавляемой левой национальной коалиции канцлера страны Олафа Шольца. Последствия будут ощущаться по всей Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Лишь четверть избирателей пришли на избирательные участки на региональных выборах в двух крупнейших землях Германии - Баварии и Гессене.

В обоих землях консервативные и правые популистские партии использовали избирательную кампанию, чтобы раскритиковать национальное правительство Олафа Шольца по поводу миграционной и энергетической политики и это принесло свои плоды.

В Гессене, согласно первоначальным прогнозам, консервативная партия ХДС набрала 34,5% голосов.

Крайне правая партия АдГ также повысила свой предыдущий рейтинг на пару процентов до прогнозируемых 18%, что станет самым высоким результатом АдГ на государственных выборах в Западной Германии и поставит партию на второе место.

Все три партии в национальной коалиции Шольца опустились на пару процентных пунктов: и зелёные, и левоцентристская СДПГ Олафа Шольца составляют около 15%, а либеральная партия СвДП набрала 4,9% голосов и может не достичь порога в 5%, чтобы остаться в земельном парламенте.

В Баварии большинство голосов получила консервативная ХСС, которая почти постоянно возглавляла региональное правительство с 1946 года. Хотя, по прогнозам, этот результат составляет всего 36,7%, что является худшим результатом партии с 1958 года.

Прошедшие в воскресенье выборы стали первыми в целой череде выборов в Германии на ближайшие два года, кульминацией которых станут национальные парламентские выборы в 2025 году. Согласно текущим опросам, в следующем году на региональных выборах в трех восточногерманских землях АдГ может получить наибольшее количество голосов.

Успех АдГ повлияет на общенациональные дебаты и, вероятно, побудит некоторых консерваторов, особенно лидера ХДС Фридриха Мерца, занять еще более жесткую позицию по таким вопросам, как миграция.

Между тем, плохие результаты всех трех партий в федеральной коалиции Олафа Шольца могут привести к еще большим разногласиям между тремя очень разными партнерами по коалиции.