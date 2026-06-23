Выборы сразу восьми акимов пройдут в Кызылординской области

Как сообщили в областной избирательной комиссии, участие в них примут граждане, имеющие право прямого избрания акимов поселков и сельских округов.

— Выборы пройдут в поселке Жаксыкылыш и сельском округе Акирек Аральского района, в сельском округе Бозколь Казалинского района, в сельском округе имени Т. Комекбаева Кармакшинского района, в сельских округах Аккыр и имени М. Шаменова Жалагашского района, а также в населенных пунктах Тартогай и Сулутобе Шиелийского района. Правом голоса обладают 8450 избирателей. Будут образованы 11 избирательных участков, а работу обеспечат 65 членов участковых избирательных комиссий, — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается процесс регистрации кандидатов. 11 июля объявлено днем тишины, а 12 июля состоится голосование.

Напомним, что 21 июня в Кызылординской области прошли выборы 1 городского акима, 1 поселкового акима и 3 сельских акимов.