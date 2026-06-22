Акимов пяти населенных пунктов избрали в Кызылординской области

Как сообщили в областной избирательной комиссии, на должность акима города Арал Аральского района претендовали 4 кандидата.

— В голосовании приняли участие 18 847 человек из 22 989 граждан, включенных в список избирателей. При этом по открепительным удостоверениям не проголосовал ни один избиратель. Еще 213 человек сделали свой выбор вне помещения для голосования. Недействительными были признаны 22 избирательных бюллетеня, — говорится в сообщении.

По итогам голосования акимом города Арал Аральского района был избран Ренат Жанаев. Ранее он возглавлял районный отдел предпринимательства и промышленности Аральского района. На выборы кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения.

В минувшее воскресенье активность в ходе политической кампании также проявили жители поселка Шиели и Жиделиарыкского сельского округа. За возможность возглавить административный центр Шиелийского района боролись 3 кандидата. По итогам голосования наибольшее число голосов набрал Аманкелды Омирали. По результатам подсчета голосов на выборах акима Жиделиарыкского сельского округа победу одержал один из 3 претендентов — Ерлан Абилдашев.

В этот же день были избраны акимы Аксуского и Жанаталапского сельских округов Жалагашского района.

— На должность акима Аксуского сельского округа претендовали 3 кандидата. В список избирателей по сельскому округу были включены 1 028 граждан. Из них избирательные бюллетени получили 671 человек, или 65,27%. В голосовании приняли участие 668 человек. Большинством голосов акимом Аксуского сельского округа был избран Мейрамбек Сыгайбаев. На должность акима Жанаталапского сельского округа претендовали 3 кандидата. Среди них по количеству набранных голосов лидировал Куаныш Абдикалыков, — сообщили в комиссии.

Все избранные акимы были выдвинуты в порядке самовыдвижения.

Ранее мы сообщали, что 20 июня был днем тишины. Голосование на следующий день проходило с 07:00 до 20:00.