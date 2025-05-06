Выборы нового Папы Римского определят ход развития католицизма на долгие годы

Папа Римский Франциск сумел сохранить авторитет церкви

Смерть Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, вызвала значительный резонанс в западном мире. 12-летний период папства Франциска знаменовался определенным изменением политики Ватикана, которое повлияло на ситуацию в мире.

Епископ из Аргентины, урожденный Хорхе Марио Бергольо, был 266-м главой Римско-католической церкви и первым папой из западного полушария, первым иезуитом и понтификом, родившимся за пределами Европы за более чем тысячелетний срок. После избрания он взял себе имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, известного своей помощи бедным.

Папа Римский Франциск пришел в сложное для Ватикана время, когда церковь начали обвинять в разных негативных явлениях, в том числе в коррупции. От нового понтифика ждали восстановления репутации и авторитета церкви в обществе.

Поэтому в 2013 году Банк Ватикана привлек известную в мире аудиторскую компанию, чтобы провести независимый аудит церковной бухгалтерии. Сам Франциск отказался от многих привилегий в пользу скромного образа жизни. Понтифик отказался от дорогого автомобиля, личного водителя – ездил на общественном транспорте и скромной машине. Известны различные визиты и высказывания Папы Римского по значимым конфликтам и событиям в мире.

При этом Папа Римский Франциск всегда тепло относился к Казахстану.

В 2022 году Папа Римский Франциск совершил свой первый апостольский визит в Казахстан и в целом, в регион Центральной Азии, а также принял участие в VII Съезде мировых и традиционных религий, что подтвердило статус Казахстана как надежной площадки для межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

Фото: Akorda.kz

Предпринятые Франциском шаги способствовали сохранению авторитета церкви, и росту личных симпатий верующих к Папе Римскому.

Сейчас в Европе считают, что Ватикан условно расходится на два течения: консерваторов, сторонников традиционного уклада («единство») и реформистов-либералов - последователей Франциска, готовых и в дальнейшем реформировать церковные каноны.

Папство Франциска открыло дискуссии в Ватикане на темы, которые когда-то считались запретными, такие как роль женщин в церкви. Он также привлек внимание критикой экономической несправедливости и призывам к защите окружающей среды.

Таким образом, новый Папа Римский будет вынужден дальше продвигать преобразования либо остановиться в пользу традиционных канонов католицизма.

Как будут избирать нового Папу Римского

Остается несколько дней до того, как Коллегия кардиналов соберется в Сикстинской капелле, чтобы выбрать следующего лидера Католической церкви.

По регламенту Конклав или собрание кардиналов должен быть созван не ранее, чем через 15, и не позднее, чем через 20 дней, после смерти папы. Эта дата стала известна – 7 мая.

Выборы состоятся в условиях абсолютной секретности в Сикстинской капелле. При этом все контакты участников с внешним миром будут строго запрещены.

Сикстинская капелла (лат. Sacellum Sixtinum, итал. Cappella Sistina) — бывшая домовая церковь в Ватикане. Построена в 1473—1481 годах архитектором Джордже де Дольчи по заказу папы Сикста IV, откуда и произошло название. Ныне Капелла — музей, выдающийся памятник Возрождения. О том, как подготовили капеллу к голосованию, читайте здесь.

В выборах могут принимать участие только кардиналы моложе 80 лет. Каждый день проводятся два голосования, в которых 135 кардиналов будут выбирать достойного.

Фото: x.com/VaticanNews

Во время первого дня может быть проведено одно голосование. Если во время первого голосования никто не будет выбран или если голосование первого дня конклава не проводилось, то каждый следующий день должны проходить по четыре тура голосования: два утром и два вечером.

Тот кандидат, который получит большинство в две трети + один голос станет новым папой.

В случае если кардиналам оказывается недостаточно 33 раундов, отбираются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в последнем туре.

Далее борьба идет между ними, причем сами они участвовать в голосовании не могут.

После неудачного процесса из трубы Сикстинской капеллы поднимается черный дым, информирующий, что решение пока не принято. Когда кто-то из кардиналов получает необходимое большинство, белый дым возвещает об избрании нового Папы.

После того, когда новый понтифик избран, председатель коллегии кардиналов спрашивает, согласен ли тот занять должность и какое имя себе возьмет. Тот соглашается и выбирает новое папское имя, облачается в белые одежды в ризнице Сикстинской капеллы.

Ранее Kazinform писал о том, кто является основными претендентами на престол.

Непредсказуемость выборов

Несмотря на то, что прогнозам предстоящих выборов Папы Римского

Фото: aa.com.tr

посвящено много публикаций мировых СМИ – их результат пока трудно предсказать. Прежде всего в силу того, что состав конклава весьма разнообразен и много кардиналов, не определившихся с выбором.

Как передают зарубежные СМИ, группа кардиналов, выбирающих преемника Франциска, представляет собой разнообразный орган, в который вошли представители практически всех уголков земного шара. Следует учесть, что во время своего папства Франциск кардинально изменил состав кардиналов, назначив их в страны, в которых ранее не было ни одного кардинала.

Так, усиливают влияние в католической церкви голоса из Латинской Америки, Африки и Азии. Тем не менее, в Италии раздаются мнения о необходимости возвращения папства в старый свет.

Тем временем кардиналы с «периферии», представляющие сдвиг оси Католической церкви от Европы, в значительной степени разделяют видение покойного понтифика и, в первую очередь, сосредоточены на том, как следующий папа отреагирует на кризисы, с которыми сталкивается мир.

Чарльз Бо, первый кардинал из Мьянмы, назначенный Франциском в 2015 году, и желающий видеть преемственность реформ Франциска, сообщил CNN в электронном письме, что следующий Папа должен «стремиться к миру без остановки» и быть голосом морального авторитета, который «отвращает человечество от края пропасти».

«Религии должны объединиться ради общего дела спасения человечества», — сказал он. «Миру срочно нужен новый глоток надежды — синодальный путь, который выбирает жизнь вместо смерти, надежду вместо отчаяния. Следующий Папа должен стать этим глотком!»

Таким образом, кардиналы, которые прибудут в Сикстинскую капеллу на конклав, не просто голосуют за нового Папу, но и принимают важнейшее решение, которое повлияет на католическую церковь на долгие годы вперед.