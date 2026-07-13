Выборы депутатов Курултая: что должны знать жители Костанайской области

В Костанайской области продолжается подготовка к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан. В регионе будут работать сотни избирательных участков, а жители уже могут узнать, как проголосовать не по месту регистрации и когда проверить себя в списках избирателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории Костанайской области для проведения выборов будут работать 716 участковых избирательных комиссий, в том числе 17 участков, расположенных в местах временного пребывания граждан. Всего в состав комиссий вошли 4 310 человек.

Процедура голосования не отличается от других избирательных кампаний. В день выборов избирателю необходимо прийти на свой участок, предъявить документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень и сделать отметку напротив выбранного кандидата.

Правом голоса обладают граждане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста. Не могут участвовать в голосовании лица, признанные судом недееспособными, а также граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда.

Если избиратель заранее знает, что в день голосования не сможет прибыть на участок по месту регистрации, он вправе до 23 июля обратиться с письменным заявлением в местный исполнительный орган по месту своего пребывания. После этого его исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список участка, где он будет голосовать.

С 7 августа жители смогут проверить свои данные в списках избирателей непосредственно на своем участке, а также через специальный онлайн-сервис, колл-центр соответствующего акимата и чат-бот.

Кроме того, с 7 августа до 18:00 22 августа избиратели, которые в день голосования будут находиться за пределами своего населенного пункта, смогут получить открепительное удостоверение. Для этого необходимо обратиться на избирательный участок по месту регистрации, предъявить удостоверение личности и написать заявление на выдачу открепительного удостоверения.

Полученное удостоверение позволит проголосовать по месту фактического нахождения в день выборов.

Сколько жителей области Жетысу смогут проголосовать на выборах в Курултай, можно узнать здесь.