Сколько жителей области Жетысу смогут проголосовать на выборах в Курултай

В регионе уже началась подготовка к избирательной кампании: сформированы комиссии, организована работа цифровых сервисов для проверки данных избирателей, а также принимаются меры по обеспечению доступности голосования для людей с инвалидностью.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии области Жетысу Тимура Даутова, по состоянию на 1 июля 2026 года число избирателей в регионе составляет 441 941 человек. По сравнению с началом года их количество увеличилось на 1 156 человек.

Для проведения выборов будут задействованы 11 территориальных и 468 участковых избирательных комиссий. Из них 428 участков расположены по месту регистрации граждан, еще 40 являются участками с ограниченным доступом. В их числе 21 участок находится в воинских частях, 10 — в изоляторах временного содержания, 8 — в стационарных лечебно-профилактических учреждениях и 1 — в центре оказания специальных социальных услуг для пожилых людей.

— Всего к организации выборов привлекут 2 989 человек, включая 77 членов территориальных и 2 912 членов участковых избирательных комиссий, — отметил Тимур Даутов.

Кроме того, для предупреждения нарушений избирательного законодательства для членов комиссий и других участников избирательного процесса проведут обучающие семинары и тренинги с использованием практических кейсов.

Одновременно в регионе уже начали работу сервисы, которые помогут жителям заранее проверить свои данные. Подключены call-центры и Telegram-бот, через которые можно уточнить наличие в списках избирателей. Кроме того, на официальных сайтах акиматов области каждый избиратель может, указав свой ИИН, узнать номер и адрес своего избирательного участка.

Также сообщается, что на 156 избирательных участках будет доступен онлайн-сервис по проверке регистрации граждан, еще на пяти участках организуют сервис регистрации избирателей.

— Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Все помещения для голосования адаптируют для граждан с инвалидностью. Так, 419 участков оборудованы пандусами, а на 49 участках их установка не требуется в силу особенностей зданий, в том числе на участках с ограниченным доступом. В местах компактного проживания людей с нарушением зрения на 413 участках предусмотрены тактильные указатели. Кроме того, на 428 участках будут оборудованы кабины для тайного голосования, приспособленные для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками, — добавил спикер.

Ранее сообщалось о том, как будут финансироваться выборы в Курултай.