Выбор Казахстана в пользу цифровизации — драйвер развития экономики — IT-эксперт

Глава государства подчеркнул, что в Индексе развития электронного правительства ООН наша страна занимает 24-е место среди 193 государств. О реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в полноценное цифровое государство и конкурентоспособности отечественных исследователей и их ИИ-продуктов — в интервью с IT-экспертом Абылаем Исиным.

— Абылай Асхатович, Президент заявил, что Казахстан сделал стратегический выбор в пользу цифрового развития. По Вашему мнению, какие возможности это открывает перед республикой?

— Это очень грамотное и правильное решение, потому что мы и так одни из лидеров по цифровизации в СНГ, да и в мире. И развивать именно это направление, в котором мы сильны, очень верно. Главное преимущество, наверное, в том, что это не требует больших ресурсов. Потому что основной ресурс здесь — человеческий капитал, о важности развития которого неоднократно говорил наш Президент. Плюс любой хороший стартап привлекает венчурные инвестиции, в том числе из-за рубежа. Когда мы будем активно заявлять всему миру, что у нас есть сильный хаб перспективных проектов, тогда к нам будет приходить больше инвестиций, а значит, активнее будут развиваться сами проекты и экономика Казахстана.

— В Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств. О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует этот показатель?

— Мне кажется, мы должны стабильно входить в пятерку мировых лидеров, потому что наши кейсы, которые уже есть, вместе с Kaspi, Freedom, eGov и многими другими сервисами показывают высокий уровень цифровизации. У нас есть три-четыре супераппа, которые закрывают практически все социально значимые потребности. Плюс качество интернета. Даже в Европе далеко не везде интернет настолько быстрый, банковские транзакции иногда занимают два-три дня. Кроме того, Казахстан сегодня принимает активные меры для борьбы с киберпреступностью.

— Глава государства отметил, что по уровню готовности к внедрению новых технологий наша страна лидирует в Центральной Азии. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет.

— Я полностью согласен. Сегодня в Казахстане создаются цифровые экосистемы для населения. Если вернуться на 10–15 лет назад, и тогда нам сказали бы, что все платежи можно будет совершать с одного телефона буквально за пару минут, это показалось бы чем-то невероятным. А сегодня это наша повседневная реальность.

Важный момент в том, что у нас даже люди в возрасте 50–60 лет свободно используют eGov, отправляют заявки. То есть государство уже на уровне привычки внедрило цифровизацию в нашу повседневную жизнь. Практически любые государственные услуги можно получить в электронном формате. Возможно, поначалу кому-то это было неудобно, но по факту сейчас это большой успех. То же самое будет происходить с внедрением новых технологий, в итоге это станет очень полезной инвестицией в будущее.

Я знаю один стартап, основателю которого уже 50 лет. Он просто нашел проблему, с которой столкнулся сам, и предложил для нее IT-решение. Это хороший пример того, что возможности открыты для каждого. Конечно, нам еще есть куда расти. Если говорить о главной проблеме, то это нехватка специалистов. Хотелось бы, чтобы их было больше. Но я думаю, что подрастающее поколение постепенно поможет решить этот вопрос.

— Президент Токаев еще раз напомнил о задаче превращения Казахстана в полноценное цифровое государство в течение трех лет. Какие практические шаги, на Ваш взгляд, будут наиболее важными для достижения этой цели и какую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект?

— В целом цифровизация в Казахстане, наверное, реализована более чем на 60%. Что касается искусственного интеллекта, то, к сожалению, это направление пока развито не очень сильно. Люди только начинают с ним знакомиться. В основном им пользуется более проактивная аудитория, у которой уже есть определенные цифровые навыки. При этом искусственный интеллект значительно упрощает работу и многие процессы. И нам нужно активнее занимается его развитием. Я знаю, что в этом направлении в стране сегодня предпринимаются серьезные шаги. Многие IT-компании уже включились в эту гонку. Есть те, кто серьезно продвинулся в этом направлении, многие стартапы уже строятся на базе искусственного интеллекта. Такая конкуренция способствует развитию рынка, повышает спрос и помогает решать реальные проблемы людей.

— Казахстан сегодня формирует единую инновационную экосистему, где ИИ становится инструментом управления государством, экономикой и бизнесом. Какие отрасли, по Вашему мнению, уже наиболее готовы к масштабному внедрению искусственного интеллекта?

— Наибольший потенциал для развития имеют экономика и бизнес. Но важно помнить, что Казахстан — очень богатая страна с точки зрения природных ресурсов. У нас много полезных ископаемых, и хотелось бы активнее развивать это направление. Также у нас хорошо развивается финтех. В целом любые новые технологии, которые внедряются в агропромышленный комплекс, производство и сферу недропользования, — это ключевые направления, которые важно поддерживать. Кроме того, у нас очень выгодное географическое положение. Рядом находятся Россия и Китай — две крупнейшие страны. Было бы правильно развивать цифровые технологии именно в сфере логистики. Думаю, это значительно упростит жизнь миллионам людей как у нас, так и в соседних государствах.

— Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и связал успехи казахстанских школьников на международных олимпиадах с интеллектуальным потенциалом страны. Как Вы оцениваете возможности, которые есть у молодых казахстанцев, а также конкурентоспособность отечественных ИИ-продуктов?

— Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии олимпиады, подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание качественному образованию и всесторонней поддержке одаренных детей. В некоторых университетах страны дают хорошее образование, готовят сильных специалистов. Молодежь, в свою очередь, демонстрирует свои знания и таланты на мировых интеллектуальных состязаниях.

Сейчас в стране действует много грантовых программ, реализуется множество проектов в Astana Hub. Многие венчурные фонды также заходят на наш рынок. Насколько я знаю, Google проводит здесь акселерационные программы, а также работают проекты, связанные с Кремниевой долиной. В целом возможностей очень много. Но есть суровая статистика: около 90% стартапов закрываются, потому что не могут донести свою ценность до рынка, привлечь первые инвестиции или поднять стартовые раунды финансирования. Поэтому многие из них прекращают существование. Но это особенности рынка. Даже если у тебя отличный проект, важно еще уметь правильно его продвигать и презентовать. То есть для создания проектов у нас есть практически все. Следующий вызов — это их продвижение, продажи и грамотный менеджмент.