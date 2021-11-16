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VI заседание НСОД под председательством Президента РК началось в Нур-Султане

16 Ноября 2021 14:57
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VI заседание НСОД под председательством Президента РК началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице началось VI заседание НСОД под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждены ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений Президента, а также рассмотрены предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития. Заседание проходит в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов.

12 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи сообщил о своем решении создать Национальный совет общественного доверия.

«Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация. Вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный Совет общественного доверия. В Совет войдут представители всего общества, включая молодежь», – сказал Глава государства.

В тот же день Президентом был подписан Указ о создании Национального совета общественного доверия.

И уже 6 сентября 2019 года состоялось первое заседание НСОД с участием Главы государства.


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#Президент Казахстана   #Нацсовет  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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