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VI саммит СВМДА начал свою работу в Астане
13 Октября 2022, 10:11

VI саммит СВМДА начал свою работу в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане началась работа VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саммит проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приурочена к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и проходит под председательством Казахстана.

Столица Казахстана в течение двух дней принимает высоких гостей. Приглашенные на крупное международное мероприятие главы государств прибыли в Астану.

В саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принимают участие 11 глав государств - президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, эмир Катара, а также вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров. Президент Беларуси, являющийся государственным наблюдателем СВМДА, также прибыл в столицу.

Инициатива СВМДА была выдвинута Казахстаном в 1992 году на 47 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Основная цель и направление деятельности - укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира и безопасности в Азии. С момента образования состав СВМДА увеличился до 27 государств-членов, охватив 90% Азиатского континента.

Ранее сообщалось о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.


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