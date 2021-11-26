+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 429.84 EUR 482.32
RUB 5.77 CNY 67.32
Скачать
Новости
Вся лента >>>

VI курултай Международного общества «Қазақ тілі» начался в Туркестане

26 Ноября 2021 19:29
Поделиться:
VI курултай Международного общества «Қазақ тілі» начался в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане начался VI курултай Международного общества «Қазақ тілі». В масштабном мероприятии принимают участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, вице-премьер РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и депутаты Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантин продлили в Байконуре до 20 декабря
В Казахстане образовательные гранты для поступления в вузы распределят до начала нового календарного года В новый состав Центрального совета общества «Қазақ тілі» избраны 47 человек Часть наших граждан, к сожалению, не соблюдают карантин - аким Акмолинской области

На курултай, проходящий в библиотеке «Фараб», собрались деятели Общества из всех регионов Казахстана, представители интеллектуального сообщества, делегаты из областей и городов.

С докладом выступил Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев, который отметил важность мероприятия.

На курултае будет избран новый президент Общества, представлен новый состав Центрального совета, ожидается также принятие нового Устава, новой Программы, отчета Центральной ревизионной комиссии. Также планируется награждение ряда лиц, внесших свой вклад в работу Общества.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Общество   #МИОР  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Карантин продлили в Байконуре до 20 декабря
В Казахстане образовательные гранты для поступления в вузы распределят до начала нового календарного года
В новый состав Центрального совета общества «Қазақ тілі» избраны 47 человек
Часть наших граждан, к сожалению, не соблюдают карантин - аким Акмолинской области
Популярное
1 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
2 Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
3 Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
4 На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
5 Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
6 971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Свыше 16,5 тыс грузовиков снега вывезли в Нур-Султане
В Казахстане образовательные гранты для поступления в вузы распределят до начала нового календарного года
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Мошенница сняла деньги с депозита жительницы Акмолинской области
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
971 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив