VI курултай Международного общества «Қазақ тілі» начался в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане начался VI курултай Международного общества «Қазақ тілі». В масштабном мероприятии принимают участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, вице-премьер РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и депутаты Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На курултай, проходящий в библиотеке «Фараб», собрались деятели Общества из всех регионов Казахстана, представители интеллектуального сообщества, делегаты из областей и городов.

С докладом выступил Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев, который отметил важность мероприятия.

На курултае будет избран новый президент Общества, представлен новый состав Центрального совета, ожидается также принятие нового Устава, новой Программы, отчета Центральной ревизионной комиссии. Также планируется награждение ряда лиц, внесших свой вклад в работу Общества.