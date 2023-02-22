Входной билет в Ботанический сад Алматы подешевеет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила нарушения при тарифообразовании на входные билеты в РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По акту прокурорского надзора снижен тариф на посещения граждан в Ботанический сад на 103 тенге», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

На данный момент стоимость взрослого билета составляет 953,30 тенге, студенческого - 683,30, вход для пенсионеров и школьников – 503,30 тенге, для инвалидов, ветеранов, детей до 7 лет - бесплатно.

В апреле 2021 года сообщалось, что билет в главный Ботанический сад подорожает для всех категорий граждан.