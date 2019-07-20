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Вход в Иле-Алатауский парк будет оплачиваться в электронном формате

20 Июля 2019 18:16 127
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Вход в Иле-Алатауский парк будет оплачиваться в электронном формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вход в Иле-Алатауский парк будет оплачиваться только в электронном формате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования», - написал в своём Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Ранее Бакытжан Сагинтаев облетел территорию Иле-Алатауского парка.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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