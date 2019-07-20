Вход в Иле-Алатауский парк будет оплачиваться в электронном формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вход в Иле-Алатауский парк будет оплачиваться только в электронном формате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования», - написал в своём Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Ранее Бакытжан Сагинтаев облетел территорию Иле-Алатауского парка.