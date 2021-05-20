Вход в аэропорт Алматы по Ashyq: как это будет выглядеть

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 21 мая в международный аэропорт Алматы посетителей будут запускать по приложению Ashyq, сейчас эта система работает в пилотном режиме. Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в аэропорту и узнали, как это будет выглядеть.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова, пассажирам необходимо до приезда в аэропорт скачать мобильное приложение Ashyq и проверить свой статус.

На входе в терминал аэропорта стоят таблички с QR-кодом. Каждый посетитель должен отсканировать его и предъявить проверяющим. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.

«Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

«Желтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

«Синий» означает свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест.

«Зеленый» - знак полной свободы передвижения.⠀

С 1 июля в приложении также можно будет увидеть, вакцинирован ли человек.

Отображение данных статусов даст возможность бизнесу/объектам продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей.

При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих кода, расположенного на удостоверении личности.

Пресс-секретарь аэропорта Наталья Соколова пояснила, что всех, кто будет входить в терминал: пассажиры, провожающие, встречающие, сотрудники, будут проверять по этой системе.

«С 16 мая мы запустили систему в пилотном режиме. Отработали алгоритм действии и какие-то моменты для того, чтобы у пассажиров не было неудобств и скопление людей. Мы на данный момент к завтрашнему дню уже готовы. С 16 по 19 мая, по данным Министерства цифрового развития, было выявлено 24 человека с «красным» статусом и 15 с «желтым». Они все не были допущены в терминал», - объяснила Наталья Соколова.

Она также пояснила, как будут входить люди без смартфонов, дети и иностранцы.

«Ни в коем случае не стоит переживать тем людям, у которых нет смартфонов и пользуются обычным телефоном, им нужно лишь иметь удостоверение личности. Они на входе подойдут к сотруднику службы безопасности, их ИИН будет отсканирован на планшете, а там сотрудник посмотрит статус. Точно также с иностранцами, их статус проверяется по номеру паспорта. А дети до 18 лет проходят свободно», - добавила она.

Спикер также ответила, могут ли произойти сбои с системой и что будет в таком случае.

«Разработчики отработали все эти технические моменты и сегодня система работает нормально. Мы надеемся, что сбоев не будет. Пассажиров мы скорее будем запускать, если система даст сбой, так как это форс-мажор. Мы со своей стороны также открыли дополнительные входы, организовали коридоры, чтобы пассажиры долго не ждали. Отмечу, что ИИН посетителей фиксируются в базе Ashyq и разработчики программы гарантируют сохранность данных», - отметила спикер.

Наталья Соколова также подчеркнула, для того, чтобы попасть в терминал аэропорта, ПЦР-тест не нужен.

Пилотный запуск проекта уже оценили и сами жители города. Один из гостей аэропорта отнёсся к проекту нейтрально.

«У меня при входе был статус «синий». Но я жду, когда разработчики внесут в базу вакцинированных. Я уже вакцину получил и моя семья тоже. Я думаю, хорошо, что внедрили этот проект, так как предпринимателям разрешили работать, в тот же спортзал можно ходить утром и вечером без ограничений», - поделился посетитель.

Отметим, что данную систему уже внедрили в аэропорт Нур-Султана.

В случае определения у пассажира «красного» статуса в приложении пассажиру будет оформлен возврат билета или перебронирование.

Ранее сообщалось о том, как узнать свой статус по КВИ не выходя из дома.