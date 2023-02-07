Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Вход платный: КПП установили в урочище Кимасар

7 Февраля 2023, 14:16
Вход платный: КПП установили в урочище Кимасар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В урочище Кимасар открылся контрольно-пропускной пункт. Он расположен в Мало-Алматинском лесничестве Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, выше пропускного пункта вдоль дороги установлены зоны отдыха: столы, скамейки. Примерно в километре от него есть автостоянка, далее начинается дорога для пеших туристов. Через «Кимасар» можно пройти в Бутаковское ущелье и подняться на малый Кимасарский водопад, вершины Фурманова-Панорама, Чимбулак, Бушата.

«С 27 января текущего года проезд через КПП платный, оплата составляет 545 тенге. Из них 345 тенге являются налоговым отчислением в размере 0,1 МРП за использование особо охраняемой природной территории с каждого физического и юридического лица. 200 тенге взымается за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка. Пенсионерам и ветеранам вход бесплатный», - отметили в Комитете.


Новости по теме
Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Теги:
Читайте также
Женщину-юриста убили в Алматы: дело направили в суд
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте
Для сдерживания цен на продукты в Алматы выделили 15 млрд тенге
Алматинцы просят решить проблему с доставщиками еды на мопедах
Проспект Абая до границы Алматы пробьют до конца года
Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Алматы
Схемы движения 17 автобусов временно изменятся в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей