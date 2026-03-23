Завершились выборы в одной из земель в Германии

Это вторые из пяти земельных выборов в текущем году (первые прошли 8 марта в Баден-Вюртемберге). Поскольку на федеральном уровне в 2025 году сменилось правительство и канцлером стал Фридрих Мерц (Христианско-демократический союз), нынешнее голосование рассматривается как индикатор доверия к новому курсу страны.

Земля Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz) — федеральная земля на юго-западе Германии. Это одна из наиболее экспортно-ориентированных земель Германии. Считается главным винодельческим регионом страны. Здесь расположены 6 из 13 винодельческих регионов Германии, включая знаменитые Мозель и Пфальц. Более 70% немецкого экспорта вина происходит из Рейнланд-Пфальц.

Кроме того, здесь развито автомобилестроение (заводы Mercedes-Benz, Opel) и фармацевтика (компания Boehringer Ingelheim). В Майнце находится компания BioNTech, разработавшая первую мРНК-вакцину против COVID-19, что дало толчок бюджету земли в последние годы.

Рейнланд-Пфальц долгое время считался регионом, где сильны позиции трудовых профсоюзов и социал-демократов Германии (СДПГ). Партия удерживала пост премьер-министра земли непрерывно с 1991 года.

Тем не менее, в этом году социалистам предстоит выдержать серьезный вызов со стороны ХДС под руководством Гордона Шнидера, который ведет агрессивную кампанию, играя на недовольстве электората федеральной политикой и вопросах миграции.

По предварительным экзитполам и прогнозам на 18:00, лидирует ХДС (около 36%), опережая СДПГ (около 32%). Правая партия АдГ (AfD) показывает значительный рост, претендуя на третье место с результатом около 20–24%.