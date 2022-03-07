Вежливые и приветливые: Балкия Танкаева о работе информационно –справочной службы столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев трудятся 2 200 человек, 800 из них – женщины. Представительницы прекрасного пола наряду с мужчинами отвечают за безопасность пассажиров, обеспечение правильного вылета и прилета, за чистоту и за информирование о рейсах. Балкия Танкаева уже 18 лет работает в информационно-справочной службе аэропорта. Круглые сутки она готова помогать пассажирам получить полную и достоверную информацию по вопросам воздушных путешествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вы опоздали на рейс? Ваш рейс отменили? Вы неправильно указали дату билета? Где проводится регистрация билетов на определенный рейс и откуда производится посадка? На эти и многие другие вопросы вы можете найти ответ, позвонив в информационно-справочную службу. На ваш звонок ответят вежливые, приветливые представительницы прекрасного пола, которые постараются помочь вам, чтобы сделать ваше воздушное путешествие комфортным и приятным.

Балкия Танкаева трудится в этой сфере уже 18 лет.

«Я и сама не заметила, что прошло столько лет. Если бы не любила свою работу, возможно, не оставалась бы здесь. Мне нравится работать с пассажирами, помогать им. Если смогу дать полную информацию о рейсах и ответить на все волнующие вопросы пассажира, счастливей меня человека не будет. Наша работа - одна из сложных. Нужно уметь найти подход к каждому пассажиру и отзывчиво отвечать на их звонки», - поделилась наша героиня.

Сотрудники информационно-справочной службы работают с 8:00 утра до 20:00 вечера. Отрабатывают и ночную смену. На отдых отводится два дня. С момента начала пандемии коронавируса их работа перешла на усиленный режим. Бывало, что операторы трудились сутками. Ведь в прерогативе – дать четкую и достоверную информацию пассажиру.

А в период январских событий, по словам Балкии Танкаевой, за день поступало до 10-20 тысяч звонков. Так как аэропорты ряда регионов не функционировали, казахстанцы всю информацию о рейсах узнавали в справочно-информационной службе столичного аэропорта. Несмотря на нагрузку и наплыв звонков, хрупкие представительницы прекрасного пола отрабатывали каждый звонок и оперативно отвечали на запросы пассажиров.

«В нашей службе работают только женщины. Женщины более выносливые, трудолюбивые, терпеливые. Они могут дать полную информацию, ответят и выслушают. Думаю, эта работа предназначена для женщин», - призналась Балкия Танкаева.

Нашей героине не раз поступали звонки благодарности от пассажиров. Однако встречались и те, кто мог грубо ответить.

«Кто-то опоздал на рейс, кто-то проспал, кто-то неправильно выбрал дату вылета. В такие моменты молча выслушиваем пассажиров, потому что пассажир всегда прав. Когда нас принимали на работу, нам объяснили, что это главный принцип работы. Мы не можем просто бросить трубку или не ответить на поступивший звонок. По возможности даем полную информацию пассажирам», - отметила наша героиня.

Одной рукой качает колыбель, а другой весь мир. Это выражение очень точно описывает Балкию Танкаеву.

«18 лет работаю здесь. Я замужем. У меня есть сын, один внук. Когда ребенок был совсем маленьким, возникали свои сложности, однако семья и близкие очень мне помогли. Всегда успевала совмещать работу с домашними делами. На работе стараюсь не думать о домашних делах. А дома стараюсь не думать о работе. Одно другому не должно мешать. Бывало, что день рождения встречала на работе. Накрывала праздничный дастархан. Коллеги всегда удивляли сюрпризом. А в этом году женский праздник отмечу в семейном кругу. Супруг тоже отдыхает 8 марта. Будет здорово встретить праздник в окружении близких людей», - добавила оператор информационно-справочной службы аэропорта Балкия Танкаева.