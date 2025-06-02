Вейпы на 1,6 млрд тенге: в Павлодарской области ликвидировали преступную схему

— Департаментом АФМ по Павлодарской области ликвидирована преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение, — сообщили в ведомстве.

В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта.

Изъято более 155 тыс. вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге.

В целях конфискации наложен арест на три автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге.

Организатор преступной группы помещен под стражу.

В Агентстве подчеркнули, что вейпы активно распространялись среди несовершеннолетних подростков и студентов. Это представляет серьезную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них отнесены к уголовным правонарушениям.

Ранее Агентство по финмониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан Казахстана.