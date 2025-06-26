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    14:13, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Вейпы на 100 млн тенге изъяли и уничтожили в Павлодарской области

    В Экибастузе выявлена и пресечена группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    Вейпы на 100 млн тенге изъяли и уничтожили в Павлодарской области
    Фото: АФМ

    Реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в мессенджере Telegram «VAPE SHOP MAXI MALL» с последующей курьерской доставкой.

    Изъято более 5 600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.

    В результате оперативно-следственных мероприятий выявлен склад и точки сбыта.

    — Примечательно, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников. Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности, — говорится в сообщении АФМ.

    Расследование продолжается.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    В Агентстве также напомнили, что с начала года выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.

    Следует подчеркнуть, что употребление вейпов представляет серьёзную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

    Напомним, что в июне 2024 года вступил в силу закон о запрете вейпов.

    Теги:
    Закон и право Дети Регионы АФМ Курение Сигареты Павлодарская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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