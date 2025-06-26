Вейпы на 100 млн тенге изъяли и уничтожили в Павлодарской области

Реализация запрещенной продукции осуществлялась через канал в мессенджере Telegram «VAPE SHOP MAXI MALL» с последующей курьерской доставкой.

Изъято более 5 600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлен склад и точки сбыта.

— Примечательно, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников. Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезной опасности, — говорится в сообщении АФМ.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

В Агентстве также напомнили, что с начала года выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.

Следует подчеркнуть, что употребление вейпов представляет серьёзную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Напомним, что в июне 2024 года вступил в силу закон о запрете вейпов.