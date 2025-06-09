В Европе донор спермы с вызывающей рак мутацией стал отцом 67 детей
Скандал потряс медицинскую систему нескольких стран Европы. Донор спермы оказался носителем редкой генетической мутации, которая может вызвать рак, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Местная пресса пишет, что в результате с использованием биоматериала донора было зачато по крайней мере 67 детей в восьми европейских странах. Десять из них уже заболели онкологическими заболеваниями, включая лейкоз и неходжкинскую лимфому.
В Бельгии 50 детей, зачатых в клиниках по лечению бесплодия, могут быть носителями наследственной генной мутации, связанной с раком.
Новость была обнародована федеральным министром здравоохранения Франком Ванденбруке и Федеральным агентством по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения во время совместной пресс-конференции в пятницу утром.
Оказалось, что 8 ноября 2023 года Европейский банк спермы в Дании выпустил «срочное оповещение», предупредив, что был выявлен донор, являющийся носителем мутации в гене TP53. Известно, что данная мутация значительно увеличивает риск развития различных видов рака и является наследственной.
Получив предупреждение более полутора лет назад, бельгийское Агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения не информировала федерального министра здравоохранения до начала этой недели.
С тех пор выяснилось, что 14 бельгийских клиник по лечению бесплодия получили сперму от донора. При этом 12 из них использовали сперму в лечении бесплодия в период с 2008 по 2017 год.
Всего 37 бельгийских женщин прошли лечение с использованием донорской спермы. В результате родилось 52 ребенка. Теперь они могут быть в группе риска. Однако остается неясным, сколько детей на самом деле унаследовали мутацию гена TP53.
Всего донор с генной мутацией стал отцом по меньшей мере 67 детей по всему миру. Власти Бельгии пытаются отследить пострадавшие семьи, чтобы иметь теперь возможность информировать их.
В Казахстане каждая шестая семья сталкивается с проблемой бесплодия. На этом фоне 60% молодых людей, зараженных половыми инфекциями, не обращаются за медицинской помощью, сообщила Kazinform заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Жулдызай Искакова.