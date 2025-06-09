В Европе донор спермы с вызывающей рак мутацией стал отцом 67 детей

Местная пресса пишет, что в результате с использованием биоматериала донора было зачато по крайней мере 67 детей в восьми европейских странах. Десять из них уже заболели онкологическими заболеваниями, включая лейкоз и неходжкинскую лимфому.

В Бельгии 50 детей, зачатых в клиниках по лечению бесплодия, могут быть носителями наследственной генной мутации, связанной с раком.

Новость была обнародована федеральным министром здравоохранения Франком Ванденбруке и Федеральным агентством по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения во время совместной пресс-конференции в пятницу утром.

Оказалось, что 8 ноября 2023 года Европейский банк спермы в Дании выпустил «срочное оповещение», предупредив, что был выявлен донор, являющийся носителем мутации в гене TP53. Известно, что данная мутация значительно увеличивает риск развития различных видов рака и является наследственной.

Получив предупреждение более полутора лет назад, бельгийское Агентство по лекарственным средствам и продуктам здравоохранения не информировала федерального министра здравоохранения до начала этой недели.

С тех пор выяснилось, что 14 бельгийских клиник по лечению бесплодия получили сперму от донора. При этом 12 из них использовали сперму в лечении бесплодия в период с 2008 по 2017 год.

Всего 37 бельгийских женщин прошли лечение с использованием донорской спермы. В результате родилось 52 ребенка. Теперь они могут быть в группе риска. Однако остается неясным, сколько детей на самом деле унаследовали мутацию гена TP53.

Всего донор с генной мутацией стал отцом по меньшей мере 67 детей по всему миру. Власти Бельгии пытаются отследить пострадавшие семьи, чтобы иметь теперь возможность информировать их.

В Казахстане каждая шестая семья сталкивается с проблемой бесплодия. На этом фоне 60% молодых людей, зараженных половыми инфекциями, не обращаются за медицинской помощью, сообщила Kazinform заместитель председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Жулдызай Искакова.