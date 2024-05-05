В эвакопунктах ЗКО находятся 2345 человек
В Западно-Казахстанской области в пунктах временного размещения находятся 2345 человек, из них 1017 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Пострадавшим от паводков уральцам помогают сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.
Как рассказала фельдшер филиала ГУ «Центр медицины катастроф МЧС РК» по ЗКО Зергуль Курмангазиева, в период действия по области ЧС местного масштаба природного характера первую медицинскую помощь получили более двухсот местных жителей.
По информации официального представителя ДЧС ЗКО Нуржана Толеуша, в паводковый период всегог было эвакуировано 14 078 человек, из них 5 813 — дети до 18 лет. В эвакуационных пунктах находится 2 345 человек, из них 1 017 детей. 3 752 человека вернулись домой.
По области остаются два населенных пункта без дорожно-транспортного сообщения. 11 участков переливов на автодорогах находятся под строгим контролем.
В настоящее время ситуация по области находится на постоянном и строгом контроле.