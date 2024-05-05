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    21:53, 04 Май 2024 | GMT +6

    В эвакопунктах ЗКО находятся 2345 человек

    В эвакопунктах ЗКО находятся 2345 человек
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В Западно-Казахстанской области в пунктах временного размещения находятся 2345 человек, из них 1017 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Пострадавшим от паводков уральцам помогают сотрудники Центра медицины катастроф МЧС РК.

    Как рассказала фельдшер филиала ГУ «Центр медицины катастроф МЧС РК» по ЗКО Зергуль Курмангазиева, в период действия по области ЧС местного масштаба природного характера первую медицинскую помощь получили более двухсот местных жителей.

    По информации официального представителя ДЧС ЗКО Нуржана Толеуша, в паводковый период всегог было эвакуировано 14 078 человек, из них 5 813 — дети до 18 лет. В эвакуационных пунктах находится 2 345 человек, из них 1 017 детей. 3 752 человека вернулись домой.

    По области остаются два населенных пункта без дорожно-транспортного сообщения. 11 участков переливов на автодорогах находятся под строгим контролем. 

    В настоящее время ситуация по области находится на постоянном и строгом контроле.

     

    Теги:
    Здравоохранение МЧС ЗКО Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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