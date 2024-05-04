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    13:16, 04 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык снизился

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Текущий уровень воды в реке Жайык (Урал) — 7 м 99 см. Об этом сообщил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В этой связи, привлеченные в регион дополнительные силы были направлены в места своей дислокации, а также в Атыраускую область.

    — По области остаются два населенных пункта без дорожно-транспортного сообщения. 11 участков переливов на автодорогах находятся под строгим контролем. В паводковый период эвакуировано 14 078 человек, из них 5 813 — дети до 18 лет. В эвакуационных пунктах находится 2 345 человек, из них 1 017 детей. 3 752 человека вернулись домой, — сказал Нуржан Толеуш на площадке в СЦК.

    В настоящее время ситуация по области находится на постоянном и строгом контроле.

    Теги:
    ДЧС ЗКО Регионы Казахстана Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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