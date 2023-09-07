Ветврачи рассматривают различные версии заражения скота сибирской язвой в Ушкарасу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приблизительно 14 сентября должен завершиться карантин по поводу заражения сибирской язвой в селе Ушкарасу. По словам руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Талгата Жунусова, поводов для беспокойства нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о возможных причинах заражения, собеседник подчеркивает, что нельзя исключать ни одного варианта. В частности – в СМИ проходила информация, что источником заражения мог послужить больной барсук.

«Пока не исключаем ничего. Источником заражения может быть и барсук, и трава, и зерно… Если последние росли на месте зарытого больного сибирской язвой скота. Все пробы взяты, исследуются. Но пока нет точной информации», - прокомментировал ситуацию Талгат Жунусов.

После всех проведенных мероприятий больше в селе не заболела ни одна корова. Всего заболело 30 голов, все 536 кг мяса изъяты и уничтожены в скотомогильнике путем сжигания.

«Карантинные мероприятия продолжаются. Карантин объявлен с 31 августа. Числа 14-го мы должны его закрыть. Поводов для беспокойства нет», - добавил главный ветврач региона.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серика Омарханова, на сегодняшний день насчитывается 15 госпитализированных с сибирской язвой.

«Это все жители Жаркаинского района, они госпитализированы в Есильскую районную больницу. Это работники ТОО «Ушкарасу», где и было заражение. Заражение произошло от вынужденно забитого скота в количестве четырех голов. Заболели те лица, которые непосредственно принимали участие в забое, транспортировке данного мяса и употреблении его. По результатам проведенного эпидемиологического расследования, определён круг контактных 35 человек. Это работники и члены семей заболевших. Сегодня они находятся под медицинским наблюдением. Из 15 заболевших у 11 имеется лабораторное подтверждение сибирской язвы. Четырем - медицинские работники-инфекционисты выставили диагноз клинически, по симптомам. Состояние всех пациентов на сегодняшний день средней степени тяжести», - поделился Серик Омарханов.

По домашним очагам, где проживали работники ТОО, проведена дезинфекция домашних, постельных принадлежностей и мягкой мебели. Также был проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований на обнаружение ДНК сибирской язвы из мяса забитого скота.

«Из 21 исследованной пробы в 16 обнаружена ДНК сибирской язвы. Данное мясо, послужившее источником заболевания для населения, изъято и уничтожено путем сжигания. В целом противоэпидемические мероприятия в селе Ушкарасу продолжаются», - добавил С. Омарханов.