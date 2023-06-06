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Ветряные электростанции в Жамбылской области построит компания из ОАЭ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 16:06
Ветряные электростанции в Жамбылской области построит компания из ОАЭ Фото: gov.kz

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков встретился с главным исполнительным директором «Masdar» Мухаммедом аль-Рамахи. В ходе переговоров стороны подтвердил планы компании по строительству ветряных электростанций в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

По итогам стороны договорились, что Masdar подпишет дорожную карту по реализации проекта с государственными органами Казахстана в ходе Астанинского международного форума, который состоится 8-9 июня.

Справочно: компания «Masdar», основанная в 2006 году является мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития.


Внешняя политика Казахстана   Инвестпроекты   Энергетика   Жамбылская область   Строительство   ОАЭ  
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