Ветряная электростанция заработает в одном из районов Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ветряная электростанция заработает в одном из районов Атырауской области. Проект будет запущен в 2022 году. Об этом проинформировал аким Макатского района Шакир Кейкин в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
«Электростанция расположена с правой стороны трассы «Атырау - Макат». Мощность - 48 мегаватт. В ходе строительства занято 12 человек. После завершения проекта планируется обеспечить работой на ветряной электростанции 50 человек», - рассказал Шакир Кейкин.
Он сообщил, что, кроме того, в Макате строится установка комплексной подготовки газа. Проект позволяет производить газ на 1 млрд кубометра в год на месторождении Кашаган.
«В настоящее время на строительстве трудятся 2500 человек. При запуске проекта будет занято 450 человек. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2023 году»,- сообщил Шакир Кейкин.
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